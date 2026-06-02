Las ofertas laborales en EE.UU. aumentaron a su nivel más alto en abril desde 2024, según BLS

Aunque la guerra contra Irán despertó fuerte incertidumbre económica, trastocando a ciertos sectores económicos y comerciales, de acuerdo con datos del Departamento de Trabajo publicados este martes, las ofertas de empleo en Estados Unidos registraron un aumento de 7,6 millones de puestos vacantes a finales del mes de abril, siendo uno de los niveles más altos desde hace dos años.

Si bien, desde que se disparó la inflación, el mercado laboral se ha visto fuertemente ajustado con una gran ola de recortes, especialmente en el sector tecnológico y minorista, los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sugieren que para el cierre del primer trimestre hubo un mejor crecimiento de empleo a diferencia de años anteriores.

No obstante, el informe también destaca que aún el mercado laboral se encuentra atrapado entre esa dinámica de pocos despidos, pero baja contratación. Por lo que está surgiendo una tendencia en donde los empleados se están aferrando a sus puestos de trabajo, haciendo que las renuncias voluntarias caigan a 2,98 millones durante el mes de abril, una de las cifras más bajas desde el 2020.

Pero esta necesidad de aferrarse a sus empleos también es un indicador de la poca confianza que tienen los empleados en el actual mercado laboral. Muchos economistas advirtieron que el desarrollo de la guerra en Oriente Medio no solo traería fuertes crisis al mercado petrolero, sino que frenaría la actividad laboral en el país.

En el análisis de BLS también se detalló que más del 90% de las ofertas de empleo se generaron en sectores como empresariales y servicios profesionales.

Finalmente, para este viernes se publicará el informe oficial de trabajo del mes de mayo por parte del Departamento de Trabajo, donde se espera que se hayan agregado unos 100,000 puestos el mes pasado.

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