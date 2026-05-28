Solicitudes por desempleo en EE.UU. aumentan a 215,000 en la última semana de mayo

De acuerdo con datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, en la última semana de mayo se agregaron 5,000 nuevas solicitudes por desempleo, aumentando a las 215,000 estacionales en medio de una caída del número de despidos.

Aunque las solicitudes por desempleo han aumentado rápidamente en las últimas semanas, todavía se mantienen en el rango de los 190,000 y 230,000, pese a la fuerte incertidumbre económica provocada por la guerra contra Irán.

Al respecto, economistas como Carl Weinberg, jefe de High Frequency Economics, señalan que el repunte de las solicitudes por desempleo desde la semana pasada hasta esta semana es trivial en un mercado laboral de 159 millones de trabajadores.

Sin embargo, tan solo en la segunda semana de mayo el número total de personas que cobraron por desempleo aumentó de 15,000 a 1,79 millones. Con una tasa de desempleo por encima del 4%.

Si bien, salvo las empresas tecnológicas, el número de empresas que han recurrido a los despidos es bajo; no obstante, los empleadores han reducido el ritmo de contratación, ya que entre enero y abril tan solo se han creado en promedio unos 76,000 puestos de trabajo por mes.

Por otra parte, en los últimos tres meses la confianza del consumidor ha ido en picada ante las presiones inflacionarias causadas por el encarecimiento de los precios de la energía debido al desarrollo de la guerra en Oriente Medio.

Una encuesta de Conference Board publicada el martes de esta semana no solo muestra una creciente insatisfacción económica por parte de los consumidores estadounidenses, sino también sobre un mercado laboral ajustado. Un alto porcentaje de los encuestados afirmó que actualmente es difícil conseguir empleo.

Según Dana Peterson, economista jefe del Conference Board, “las referencias a los precios, el petróleo y el gas aumentaron en frecuencia por segundo mes consecutivo, mientras que las menciones a la guerra, la geopolítica y los conflictos se mantuvieron elevadas, lo que probablemente indica la preocupación subyacente de los consumidores por el impacto inflacionario de la guerra en Oriente Medio en sus bolsillos”, dijo.

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