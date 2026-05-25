¿Por qué muchos adultos mayores se están jubilando con anticipación? Encuesta revela las razones

En Estados Unidos, la edad promedio para jubilarse es a los 65 años; sin embargo, se puede solicitar el retiro a los 62 años o incluso retrasarlo hasta los 70 años. Esto dependerá de las necesidades del adulto mayor, pero la edad juega un papel fundamental a la hora de cobrar mensualmente el beneficio, ya que al adelantar la jubilación se restará un 30% del pago.

No obstante, teniendo en cuenta esto, en los últimos años los resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de la Sociedad de Actuarios revelaron que más del 50% de las personas de la tercera edad decidieron jubilarse con anticipación, abandonando la fuerza laboral mucho antes de lo previsto.

Por su parte, análisis realizados por Employee Benefit Research Institute y Transamerica Center for Retirement Studies revelaron que hay una fuerte tendencia de jubilarse a los 62 años que, a los 65 años, ya que solo el 6% ha esperado la edad promedio para solicitar su retiro.

Pero, ¿cuáles son las razones que están motivando a que más personas se jubilen anticipadamente? De acuerdo con el informe de la Sociedad de Actuarios, la mayoría de los motivos están relacionados con problemas de salud (31%), pérdida de empleo (20%), insatisfacción laboral (25%), cambio en la situación familiar (19%), alcance de sus objetivos de ahorro para la jubilación antes de lo previsto (16%).

Al respecto, Timothy Geddes, director gerente de Deloitte Consulting y coautor del informe, destacó que “muchas de las razones fueron menos negativas. Algunos jubilados con altos ingresos comentaron que habían alcanzado sus objetivos financieros, por lo que dejaron de trabajar, y eso no es negativo en absoluto”, comentó.

No obstante, Geddes señaló que en cuanto a los trabajadores que se jubilan anticipadamente por temas de salud, “desde luego, no son personas que lo hacen por gusto, lo hacen por obligación”.

Por su parte, Craig Copeland, director de investigación sobre beneficios económicos en EBRI, dijo que “las personas con mayores ingresos son más propensas a jubilarse anticipadamente porque es su elección, mientras que las personas con menores ingresos suelen tener como causa problemas de salud o cambios en la empresa que están fuera de su control”, agregó.

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