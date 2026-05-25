Calendario del Seguro Social para junio de 2026: estos son los días de pago

Todos los meses, más de 70 millones de adultos mayores jubilados y asegurados de los programas sociales en Estados Unidos reciben sus pagos por parte de la Administración del Seguro Social (SSA) con montos que pueden alcanzar hasta los $5,000 este año.

Para la distribución de este dinero, el Seguro Social estableció un calendario o cronograma de pagos en el que los beneficiarios pueden conocer de antemano sus fechas de cobro y de esta manera administrar mejor sus finanzas, ya que una gran parte de esta población depende únicamente de estos beneficios.

¿Qué días son las fechas de pago?

En el caso de los jubilados que solicitaron su retiro antes de 1997, reciben su dinero los primeros días de la semana, al igual que los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) que tienen fecha de cobro para el 1 de junio de 2026.

Por su parte, los adultos mayores retirados después de 1997, la entidad distribuye el beneficio en tres rondas, dividiendo a los jubilados dependiendo de su fecha de nacimiento, por lo que para el mes de junio el calendario de pagos quedó de la siguiente manera:

Miércoles 10 de junio: jubilados nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

Miércoles 17 de junio: jubilados nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

Miércoles 24 de junio: jubilados nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

¿Cuánto es el monto mensual?

En cuanto a los montos asignados, eso depende de varios factores, pero principalmente de su edad de jubilación, ya que anticipar o retrasar la solicitud de su retiro puede representar más o menos dinero en sus cobros mensuales.

Jubilados a los 62 reciben $2,000.

Jubilados a los 65 años reciben $3,000.

Jubilados a los 70 años reciben $5,000.

Finalmente, se estima que este año la Administración del Seguro Social calcule un ajuste del COLA en 3.9% para el próximo año, según proyecciones de The Senior Citizens League, lo que supondría un aumento considerable a diferencia de los años anteriores.

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