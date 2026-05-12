¿Estás por jubilarte? 5 cosas por hacer antes de solicitar tu retiro

Planificar la jubilación se ha convertido en un tema muy importante en los últimos años, ya que, debido al elevado costo de vida, muchos adultos cercanos a su retiro no están del todo preparados e incluso algunos aseguran que no cuentan con los suficientes ahorros para vivir tranquilamente en sus años dorados.

Es por esa razón que aquí te indicamos cinco cosas que podrías hacer antes de solicitar tu retiro por jubilación y de esta manera, cuando llegue el momento, poder disfrutar de ese tiempo con tranquilidad y sin estrés.

Tener un plan para la Seguridad Social

Lo primero que se debe hacer es tener un plan de seguridad social. En Estados Unidos, la jubilación puede comenzar a solicitarse desde los 62 años hasta los 70 años; dependiendo de la edad en la que decida retirarse, será el beneficio mensual. También conocer cuáles son los beneficios que recibe su cónyuge.

Actualmente, un jubilado a los 65 años obtiene $3,000 mensuales; quienes se jubilan a los 62 años reciben $2,000, ya que la entidad resta el 30% de los beneficios, y aquellos que retrasan la jubilación a los 70 años reciben $5,000, el monto más alto. Todo dependerá de las necesidades que tenga el jubilado a la hora de retirarse.

Tener un plan de atención médica

Alcanzada la edad de los 65 años, lo mejor es prever ciertas emergencias inesperadas y contar con un plan de atención médica confiable como Medicare o, en algunos casos, un seguro médico que sea amparado por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act).

Generar múltiples fuentes de ingresos

Los expertos en jubilación aconsejan que cinco años antes de la jubilación el adulto mayor tenga varios ingresos; esto le generará un respaldo económico. Muchos jubilados terminan dependiendo únicamente de los pagos del Seguro Social que, aunque se equiparan con la inflación, en ocasiones los montos no son suficientes para cubrir los gastos mensuales, por lo que tener ingresos extras les dará seguridad.

Salga de deudas

Los años dorados son para disfrutarlos; en este caso se recomienda tener pocas deudas o no tener ninguna. Eso le permitirá disfrutar de sus beneficios del Seguro Social con tranquilidad.

Reducir el tamaño de su vivienda o mudarse

Los especialistas en jubilación indican que, en temas de sostenibilidad a largo plazo, se recomienda que el jubilado reconsidere comprar una casa más pequeña que pueda mantener o mudarse a una zona más asequible que cuente con todos los requisitos para una jubilación segura.

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