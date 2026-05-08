Seguro Social exige a un jubilado devolver más de $46,000 por dinero que ganó en horas extra

Es bien sabido por muchos que la jubilación, más que un plan y una aspiración, parece más un sueño difícil de lograr. El Seguro Social, más que un sustento, es un apoyo a otros ingresos de muchas personas que siguen trabajando, a pesar de la avanzada edad que tienen. Sin embargo, cuando no se comprenden los límites en ganancias que impone la Administración del Seguro Social (SSA) y se combinan los errores operativos, que te pidan regresar más de $46,000 dólares puede ser un golpe financiero fulminante para muchos, como para el protagonista de esta historia.

Este año, Jerry Dye, un hombre mayor de Nashville, Tennessee, recibió una carta de la SSA que le pedía pagar $46,468.50 dólares. Jerry trabaja como cajero y también recibe ingresos del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) debido a una condición que describe como neuropatía diabética severa. Cuando su esposa perdió su empleo, decidió aumentar sus horas para cubrir los gastos del hogar.

“Hice lo que pensé que tenía que hacer para sobrevivir”, comentó Dye en una entrevista que le hicieron en WTVF, filial de CBS.

Sin embargo, según la SSA, su ingreso superó los límites permitidos para beneficiarios de SSI, por lo que ahora debe devolver el dinero.

“Es un equilibrio complicado porque realmente tienes que vigilar tus pasos y, desafortunadamente, crucé un poco la línea, y ahora estoy pagando las consecuencias más de lo que creo que debería”, agregó Dye.

Aunque durante algunos meses Dye solo ganó entre $100 y $200 dólares por encima del límite, y existen declaraciones de ingresos que reflejan esto, la SSA calcula el reembolso total.

Afortunadamente, no se le exige pagar la cantidad de golpe; la agencia retendrá aproximadamente $1,100 dólares al mes hasta septiembre de 2029. Parecería poco, pero para una persona que buscó trabajar horas extra porque el dinero que tiene no le alcanza, genera un dilema que abre la polémica contra el programa del Seguro Social. Dye está apelando, pero el proceso podría tardar entre 60 y 90 días, lo que pone en riesgo su vivienda junto a su esposa.

Para proteger a beneficiarios en situaciones similares, se ha propuesto un proyecto de ley llamado Ley de Ahorro y Eficiencia del SSI, que permitiría recibir ayuda sin penalizaciones, incluso si se obtiene asistencia no monetaria de familiares o amigos, como vivienda. Otra iniciativa legislativa busca reformar completamente el programa SSI.

Mientras tanto, los trabajadores y jubilados deben planificar cómo complementar su ingreso del Seguro Social. Shannon Benton, directora ejecutiva de Senior Citizens League, recomienda iniciar ahorros e invertir en cuentas de retiro como 401(k) o IRA.

Los planes 401(k), ofrecidos por empleadores, permiten contribuciones diferidas de impuestos y a menudo incluyen aportes equivalentes de la empresa. Por su parte, las cuentas IRA ofrecen flexibilidad para elegir inversiones, y las contribuciones tradicionales son deducibles de impuestos hasta que se retiren los fondos.

El caso de Jerry Dye es un recordatorio de que, aunque trabajar más parece una solución, es fundamental conocer los límites de ingreso para beneficiarios del Seguro Social. Este no es el primer caso de sobrepagos del Seguro Social y estos métodos de recuperación del dinero. Y si tomamos en cuenta que el programa se está quedando sin fondos fiduciarios, la Administración busca con más ahínco que se les haga las devoluciones correspondientes sí o sí.

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