¿Cuáles son los mejores estados para trabajar en verano este 2026?

El verano está a la vuelta de la esquina y es tradición que para esta temporada muchos jóvenes busquen un empleo estacional para ganar algo de dinero en sus vacaciones; aunque el mercado laboral se ha visto fuertemente afectado por la incertidumbre económica y, según un nuevo análisis, el número de trabajos de verano este año será el más bajo desde 1948, todavía hay lugares donde se ofrecen buenas oportunidades laborales para los jóvenes.

En un informe publicado por Challenger, Gray & Christmas, este año se está observando una baja participación de jóvenes en el mercado laboral; según los analistas, esto se debe a una combinación entre la caída de la oferta de trabajo y poca demanda por parte de los jóvenes que buscan un empleo.

Sin embargo, recientemente la plataforma de finanzas personales WalletHub evaluó varios estados del país para determinar cuál es el mejor lugar para trabajar este verano; en el estudio se tomaron en cuenta ingresos, disponibilidad laboral y facilidad de desplazamiento.

Al respecto, Chip Lupo, analista de WalletHub, comentó que este puede ser un momento excelente para conseguir un trabajo de verano. “Muchos lugares aún sufren escasez de mano de obra y, como consecuencia, podrían aumentar los salarios. Además de buenos sueldos y buenas condiciones laborales, las mejores ciudades para trabajar en verano también ofrecen atractivos como trayectos cortos al trabajo y actividades divertidas para disfrutar fuera del horario laboral”.

Entre las 10 mejores ciudades para encontrar trabajo en verano, según WalletHub, se encuentran:

1. South Burlington, Vermont.

2. Scottsdale, Arizona.

3. Rapid City, Dakota del Sur.

4. Columbia, MD.

5. Pearl City, HI.

6. Juneau, Alaska.

7. Portland, ME.

8. Fort Lauderdale, Florida.

9. Bismarck, Dakota del Norte.

10. Orlando, Florida.

Los investigadores destacaron que South Burlington, Vermont, se posiciona en el primer lugar porque su tasa de participación entre personas de 16 a 24 años es la más alta. “South Burlington destaca por tener el mayor porcentaje de trabajadores a tiempo parcial con cobertura de seguro médico y el quinto ingreso anual medio más alto para este colectivo, superior a los $29,000”, señaló Lupo.

Mientras que Orlando, Florida, ocupa el último puesto de la lista, ya que las ofertas de empleo entre jóvenes de 16 y 24 años son de las más bajas, una por cada 1,000 personas.

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