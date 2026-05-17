Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. alcanzan las 211,000

De acuerdo con datos del Departamento de Trabajo, las solicitudes de subsidio por desempleo volvieron a aumentar durante la primera semana de mayo, agregando unas 12,000 solicitudes para alcanzar las 211,000 estacionales, en medio de una fuerte incertidumbre económica ante el elevado precio de la energía debido a la guerra en Irán.

Los datos de solicitudes de subsidio por desempleo semanales son un termómetro para medir cómo se encuentra la salud del mercado laboral en cuanto a los despidos indirectos. Si bien la tasa de desempleo actualmente se mantiene por encima del 4%, muchos economistas consideran que es relativamente baja debido a la tendencia actual de “pocas contrataciones y despidos”.

Las tensiones geopolíticas, los elevados aranceles, la alta inflación y la incorporación e inversión en inteligencia artificial han llevado a muchas empresas a frenar su ritmo de contratación, sobre todo en el sector tecnológico, donde la ola de despidos este año también ha sido evidente.

No obstante, pese a la salud actual del mercado laboral, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se mantienen por debajo de su máximo de 250,000, pero el ritmo con el que el número de solicitudes de subsidio asciende es rápido; según datos del Departamento de Trabajo, para la semana que finalizó el 2 de mayo, las solicitudes en línea alcanzaban los 1,78 millones.

Por otro lado, las cifras del mercado laboral también son un indicador clave para la Reserva Federal, que hasta la fecha mantiene las tasas de interés sin cambios; sin embargo, Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS, comenta que “en este momento no hay ninguna razón para considerar recortes en las tasas de interés, ya que el mercado laboral es sólido como una roca”, dijo.

Los recortes de las tasas podrían generar alivio en el mercado y provocar un repunte en la creación de empleo, pero también avivar aún más la inflación que se encuentra por encima del 3%, alejada de los objetivos de la Fed, por lo que la decisión de los reguladores de políticas monetarias debe tomarse con mucha cautela.

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