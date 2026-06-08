Hogares en EE.UU. muestran el nivel de preocupación financiera más alto desde 2022, según informe de la Fed

De acuerdo con un informe publicado este lunes por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la preocupación financiera de los hogares estadounidenses ha mostrado su nivel más alto en los últimos cuatro años en medio de una galopante inflación e incertidumbre económica.

Los resultados de la encuesta de la Fed arrojaron que la cifra total de personas que consideran que su situación económica es “algo peor” a la de hace un año aumentó al 43%, mientras que el porcentaje de personas que cree que su situación económica es “mucho peor” aumentó al 13% en un año.

En cuanto a las perspectivas del próximo año, un 22% indicó que la situación económica mejorará, frente al 36% que prevé que el escenario económico del país empeorará considerablemente.

El informe también destaca que las perspectivas de inflación para este año aumentaron al 3.5% y para cinco años al 3%, y ante el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina, las expectativas de los consumidores cayeron hasta un 5%. Mientras que, sobre otros gastos como alimentos o alquileres, las expectativas aumentaron a 5.8% y 7.4% respectivamente.

Actualmente, la tasa inflacionaria se ubica en el 3.8%, su nivel más alto desde el 2023; aunque los reguladores de política monetaria de la Fed impulsaron las tasas de interés para controlar el gasto de los consumidores y frenar la inflación en los últimos meses, el disparo de los precios también se da en un momento de mucha tensión política con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio.

Recientemente, se conoció el análisis de la última edición del Libro Beige de la Fed, donde se revela que, en las últimas semanas, los consumidores estadounidenses han sentido la fuerte presión del encarecimiento de los precios de la energía. “Los precios aumentaron a un ritmo moderado a fuerte en general, y la mayoría de los distritos reportaron una inflación más alta que en el informe anterior”, destaca el informe.

Esta semana, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe sobre los datos de inflación basados en el índice de precios al consumidor de mayo; hasta ahora se prevé que la tasa inflacionaria en general aumentó al más 4% y la subyacente al 2.9%.

Por su parte, la próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se llevará a cabo el miércoles 17 de junio para conocer la decisión de la Fed sobre las tasas de interés.

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