3 formas de pagar la deuda de tarjetas de crédito ante una creciente inflación, según expertos

En un informe publicado a mediados de mayo por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, se conoció que la deuda de los hogares estadounidenses alcanzó los $18,8 billones de dólares tan solo en el primer trimestre de este año, representando uno de los niveles más altos en medio de una fuerte inflación que golpea duramente el bolsillo de los consumidores.

De la cifra histórica, cerca de $1,25 billones de dólares forman parte de la deuda actual acumulada en general en tarjetas de crédito, en comparación con los $1,18 billones de dólares registrados en el cuarto trimestre del año pasado.

De acuerdo con informes de LendingTree, los titulares tienen en promedio en tarjetas de crédito hasta $7,800 en deuda, y si bien no hay un número único que indique cuándo una deuda en tarjetas de crédito es demasiada, según Alex Duffy, agente independiente y experto en jubilación, “cualquier cantidad que cause estrés, consuma demasiado de tus ingresos o no te permita ahorrar para tu futuro es demasiado”, dijo a CBS.

Mientras que, para Kim Chambers, gerente de productos de tarjetas de Georgia’s Own Credit Union, “la deuda de tarjeta de crédito puede considerarse demasiado alta si deja de ser una herramienta y se convierte en una carga pesada de manejar”, agregó.

Por su parte, Bobbi Rebell, planificadora financiera certificada y experta en finanzas personales, añade que la cifra debe estar por debajo del 30% de tu crédito disponible. “Tener ese margen te da flexibilidad y también protege tu puntuación de crédito”, dijo.

En este sentido, la experta en finanzas comentó que la situación actual ha generado un entorno difícil para la deuda de tarjetas de crédito, con saldos récord y tasas de interés también en niveles históricos, sobre todo cuando la inflación sigue en aumento y los gastos diarios son mayores, impulsando a los consumidores al uso inevitable del crédito.

Por lo que, si estás atravesando un endeudamiento muy alto, aquí te explicamos 4 maneras de pagar la deuda de tarjetas de crédito ante una creciente inflación, según consejos de expertos:

Concentra tus deudas en una sola tarjeta

Muchos consumidores no terminan de tener una visión clara de cuánto es su deuda total porque la tienen dispersa en varias tarjetas; lo ideal y que recomienda Matt Schulz, analista jefe de crédito de LendingTree, es consolidarla toda en una sola; incluso podría beneficiarse si la transferencia es de saldo 0%, ya que muchos ofrecen fases iniciales sin interés. “Una tarjeta de crédito con transferencia de saldo al 0% es prácticamente la mejor arma que tienen las personas contra las deudas de tarjetas de crédito”, aseguró.

Conseguir la tasa de interés más baja

Según datos de LendingTree, la tasa promedio para una nueva tarjeta de crédito es de aproximadamente el 23%, pero según Schulz, esto puede negociarse, ya que, según el experto, quienes solicitan este ajuste pueden obtener una reducción de cinco, seis o siete puntos porcentuales, lo que es realmente significativo para su deuda.

Método bola de nieve

Aunque hay muchos métodos para pagar, algunos expertos en finanzas recomiendan hacerlo bajo el método de bola de nieve, que básicamente es optar por pagar primero los saldos más pequeños hasta pagar la deuda completa. “El mejor método para saldar las deudas de tarjetas de crédito es aquel con el que tengas más probabilidades de mantenerte fiel”, dijo Schulz.

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