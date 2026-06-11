Precios al productor en Estados Unidos aumentaron al 6.5% en mayo

De acuerdo con datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, el Índice de Precios al Productor (IPP) en Estados Unidos aumentó al 6.5%, lo que sugiere una subida del 1.1% respecto al mes anterior, esto en medio de uno de los niveles de inflación interanual más altos desde hace tres años y costos de la energía más elevados.

Este miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) reportó que el Índice de Precios al Consumidor subió un 0.5% durante el mes pasado, ubicando la tasa inflacionaria en los 4.2% interanual desde los 3.8% registrados en abril.

Para Elizabeth Renter, economista sénior de NerdWallet, “al determinar la dirección de la política monetaria, la Reserva Federal considera las cifras de inflación mayorista de hoy como una pieza más del rompecabezas. La probabilidad de una subida de tipos en los próximos meses ha aumentado con los datos de inflación al consumidor y mayorista de esta semana, pero lo más probable es que la Reserva Federal espere otro mes antes de tomar esa medida”.

En los últimos meses, la inflación había disminuido y se acercaba poco a poco a los objetivos de la Fed del 2%; sin embargo, la incertidumbre económica y el desarrollo de la guerra en Irán, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento de los precios del petróleo y gasolina, han estimulado en las últimas semanas un vertiginoso aumento de la tasa inflacionaria.

Por su parte, Grace Zwemmer, economista de Oxford Economics para Estados Unidos, señaló que “con los datos del IPC y del IPP de mayo en mano, nuestro pronóstico a corto plazo sobre el PCE apunta a un aumento del 0.5% en los precios generales y del 0.3% en los precios subyacentes en mayo. Esto impulsaría el PCE general hasta el 4.2%, su nivel más alto desde abril de 2023”, dijo.

Según el informe del Departamento de Trabajo, los precios mayoristas básicos (alimentos y energía) aumentaron un 0.4% en mayo y un 4.9% interanual, mientras que los precios mayoristas de la gasolina se dispararon un 23% en el último mes y 70% en los 12 meses.

Para el próximo miércoles 17 de junio se llevará a cabo la reunión de la Reserva Federal, donde se conocerán las decisiones sobre los tipos de interés que hasta los momentos se mantienen en el rango del 3.50%.

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