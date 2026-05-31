Hogares estadounidenses están pagando hasta $450 en gastos adicionales desde que comenzó la guerra con Irán

Con el aumento de los precios de la gasolina por encima de los $4.30 por galón debido a los altos costos de la energía provocados por la guerra contra Irán, los hogares promedio en Estados Unidos ahora están gastando hasta $450 adicionales, según datos de Moody’s Analytics.

Al respecto, Mark Zandi, economista jefe de Moody’s, expresó que “a menos que la guerra termine pronto, los consumidores con dificultades económicas no tendrán más remedio que ser más cautelosos en sus gastos, lo que amenaza la ya debilitada economía”, dijo a CNBC.

Desde que comenzó la guerra en Oriente Medio que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, un importante canal para el tránsito de cerca del 20% del crudo mundial, tanto los precios del petróleo como la gasolina se han disparado, causando más incertidumbre económica en los mercados y en los consumidores y alentando una fuerte subida de la inflación a más del 3%.

Según datos de Moody’s Analytics, el gasto promedio de los hogares estadounidenses supone un coste acumulado de $60,000 millones de dólares para los consumidores en general. Esto los ha llevado a recurrir a otras alternativas para cubrir sus gastos básicos, ya que los presupuestos mensuales se han visto afectados y ajustados.

Para Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, los consumidores estadounidenses se enfrentan cada vez más a una reducción de sus ingresos, lo que les obliga a recurrir a sus ahorros, crédito y patrimonio para mantener sus niveles de gasto. “En esencia, lo que observamos es el uso de los ahorros para compensar el débil crecimiento de los ingresos”.

En este sentido, Zandi agregó que, de seguir los precios elevados y la guerra, los hogares podrían tener una pérdida de hasta $2,000 dólares a finales de este año, y el peso mayor lo verían los consumidores con ingresos más bajos.

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