Precios de la gasolina caerán por debajo de los $4 por primera vez desde abril, afirma analista de GasBuddy

Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio que provocó el cierre del estrecho de Ormuz y el disparo de los precios del petróleo, el costo de la gasolina en Estados Unidos aumentó a uno de sus niveles más altos desde mediados del 2023, pesando sobre los bolsillos de los consumidores, quienes ahora debían pagar un 50% más.

Sin embargo, el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y la reciente caída de los precios del petróleo podría provocar un descenso del costo del combustible en los surtidores estadounidenses en las próximas semanas y representar un alivio para los presupuestos familiares.

Este lunes, Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, publicó en la red social X que el precio promedio nacional de la gasolina se ubicaba por debajo de los $4 por galón; aunque el costo sigue estando por encima de los niveles previos al conflicto, es una buena señal en medio de los sucesivos aumentos.

No obstante, el analista que anteriormente había asegurado que los precios de la gasolina se mantendrían elevados durante el verano si no se llegaba a un acuerdo para el cese de la guerra, se mostró expectante al cuestionarse si esta disminución será permanente, ya que considera que es muy pronto para saberlo.

Por su parte, el informe de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) indica que aún el precio promedio de la gasolina ronda por encima de los $4 por galón; además, detalla que el diésel se ubica en los $5.18 y el E85 en los $3.12.

Semanas antes, el director ejecutivo y jefe global de análisis de petróleo a corto plazo en S&P Global Energy, Richard Joswick, comentó que “cuando se anuncie un acuerdo, veremos una caída instantánea en el precio del crudo, pero eso no se reflejará en los precios de la gasolina porque la oferta sigue siendo escasa”, aseguró.

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