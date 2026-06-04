American Airlines suspenderá al menos 6 rutas ante el alto costo del combustible

Esta semana, a través de un comunicado, una de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos, American Airlines, anunció la suspensión temporal de al menos seis rutas ante el vertiginoso aumento del costo de combustible para aviones.

Desde que comenzó la guerra contra Irán a finales de febrero, provocando el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, los precios de la energía se han encarecido. Tan solo la gasolina en Estados Unidos aumentó un 50% y el jet fuel (combustible para aviones) duplicó su costo.

Según el comunicado de la aerolínea con sede principal en Fort Worth, Texas, se están reajustando los horarios para “rutas selectas” programadas para los meses de agosto y septiembre, pero afirmó que “American Airlines no suspenderá ninguna ruta de forma indefinida como parte de este ajuste”, dijo el portavoz.

La compañía también mencionó que los clientes afectados serán reubicados en otros vuelos o tendrán reembolsos de sus billetes. Entre las rutas que serán suspendidas están:

De Los Ángeles a Cleveland

De Los Ángeles a Columbus

De Los Ángeles a Pittsburgh

De Los Ángeles a Washington Dulles

Charlotte a Ontario

De Charlotte a Sacramento

Este no ha sido el único cambio que la compañía ha efectuado en las últimas semanas; al igual que otras aerolíneas, está aumentando el costo de sus vuelos, tarifas, entre otros, con el propósito de compensar el costo del combustible, el cual representa hasta el 30% de los gastos operacionales.

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