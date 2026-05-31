Vuelo de United a España regresa de emergencia a Newark por dispositivo Bluetooth llamado  “Bomba”

Un vuelo de United Airlines con destino a España tuvo que regresar de emergencia a Estados Unidos después de que un dispositivo Bluetooth identificado con la palabra “Bomba” activara los protocolos de seguridad de la aerolínea y de las autoridades aeroportuarias, provocando la interrupción de la travesía cuando la aeronave ya se encontraba sobre el océano Atlántico.

El incidente ocurrió el sábado en el vuelo UA236, que despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey, a las 17:58 horas con destino a Palma de Mallorca. Aproximadamente dos horas después del despegue la tripulación ordenó a todos los pasajeros apagar de inmediato sus dispositivos Bluetooth tras recibir una alerta relacionada con la seguridad del vuelo.

Según los pasajeros, los auxiliares de vuelo explicaron que la instrucción provenía del centro de operaciones de United Airlines en Chicago. La tripulación advirtió que, si no se identificaba el dispositivo o no se desactivaban todas las conexiones Bluetooth, el avión tendría que regresar a su punto de partida.

Diverting back to Newark due to a security issue



Passengers have been told to turn their Bluetooth off on their phones ?????@AirNavRadar



Track the flight here ? https://t.co/h1rzc8bNgF https://t.co/z980HNOuZQ — Flight Emergency (@FlightEmergency) May 31, 2026

Tras varios llamados y una advertencia final de un minuto, al menos dos dispositivos continuaron emitiendo señal. Ante la imposibilidad de identificar inmediatamente el origen de la alerta, los pilotos decidieron dar media vuelta y regresar a Newark siguiendo los protocolos establecidos para posibles amenazas a la seguridad aérea.

La situación se aclaró después de que trascendiera una grabación de las comunicaciones entre la cabina y el control de tráfico aéreo. En ella se menciona que la preocupación surgió por un dispositivo identificado con una “palabra de cuatro letras”. Pasajeros y medios especializados señalaron posteriormente que el nombre visible era “Bomba”

Expertos en tecnología recuerdan que cualquier usuario puede modificar el nombre visible de dispositivos Bluetooth, como teléfonos móviles, audífonos o altavoces inalámbricos, y que dicho nombre puede ser detectado por otros aparatos cercanos cuando la función está activada.

Tras el aterrizaje en Newark, agentes de seguridad evacuaron a todos los pasajeros con sus teléfonos y documentos de viaje mientras equipos especializados inspeccionaban la aeronave. Finalmente, las autoridades determinaron que no existía ningún artefacto explosivo y que la alerta había sido provocada únicamente por el nombre asignado al dispositivo.

Diversos medios estadounidenses, entre ellos ABC News y CBS News, informaron que el responsable sería un adolescente de 16 años, quien fue detenido para ser interrogado. Hasta el momento no se han anunciado formalmente los cargos que podría enfrentar, aunque especialistas en derecho aeronáutico señalan que las falsas amenazas de seguridad pueden derivar en sanciones civiles y penales, además de importantes reclamaciones económicas por los costos operativos generados.

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