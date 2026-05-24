Caos en vuelo de United: hombre intentó abrir la puerta del avión a 36,000 pies de altura

Un vuelo internacional de United Airlines que cubría la ruta entre Nueva Jersey y Guatemala fue desviado de emergencia después de que un pasajero presuntamente intentara abrir una de las puertas del avión mientras la aeronave volaba a 36,000 pies de altura.

El incidente ocurrió a bordo del vuelo 1551, operado por un Boeing 737 MAX 8 con 145 pasajeros y seis miembros de tripulación, de acuerdo con el Daily Mail.

La aeronave había despegado del Newark Liberty International Airport a las 6:46 de la tarde del jueves con destino a Guatemala City.

El pasajero habría intentado abrir una salida del avión

Según registros de tráfico aéreo y comunicaciones entre pilotos y controladores, la situación se produjo menos de dos horas después del despegue.

Datos de seguimiento aéreo mostraron que el avión cambió abruptamente su trayectoria hacia el sur y fue dirigido al Washington Dulles International Airport, donde aterrizó de manera segura a las 8:38 de la noche.

Durante las comunicaciones con la torre de control, un controlador preguntó a la tripulación qué puerta había intentado abrir el pasajero.

El piloto respondió que el incidente involucró la puerta “2L”, ubicada en la parte trasera izquierda de la cabina, y añadió que el sospechoso también agredió físicamente a otro pasajero.

United Airlines confirmó posteriormente que agentes de seguridad y autoridades policiales esperaban el avión al momento de aterrizar.

La aerolínea describió el caso como un incidente relacionado con un “pasajero conflictivo”.

El FBI informó que agentes acudieron al aeropuerto para investigar lo ocurrido, aunque hasta ahora no se han divulgado detalles sobre posibles arrestos o cargos criminales.

Las autoridades tampoco han revelado la identidad del pasajero involucrado.

El vuelo fue cancelado tras la emergencia

La aerolínea indicó que el vuelo hacia Guatemala fue cancelado después del aterrizaje de emergencia.

Los pasajeros recibieron alojamiento en hoteles cercanos mientras la compañía programaba un nuevo vuelo para la mañana siguiente.

El avión permaneció en tierra durante la noche mientras se realizaban inspecciones posteriores al incidente.

Expertos en aviación señalan que las puertas de aeronaves comerciales normalmente no pueden abrirse en pleno vuelo debido a la presión interna de la cabina.

Sin embargo, cualquier intento de manipular una salida de emergencia es tratado como una amenaza seria por parte de aerolíneas y autoridades federales.

Hasta el momento no se reportaron heridos derivados del incidente.

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