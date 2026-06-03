Imputan en Miami a pasajero que agredió a sobrecargo de Frontier Airlines, e intentó abrir puertas del avión

Un vuelo de Frontier Airlines que cubría la ruta entre San Juan, Puerto Rico, y Chicago tuvo que ser desviado de emergencia a Miami después de que un pasajero presuntamente intentara abrir una salida de emergencia en pleno vuelo, tratara de acceder a la cabina de mando y agrediera a una persona vinculada a la aerolínea. Momento que en redes sociales no pasó desapercibido.

?? Passengers on a Frontier Airlines flight from San Juan to Chicago reportedly restrained a man who tried to open an emergency exit door and jump from the plane mid-flight, forcing the aircraft to divert to Miami, where it landed safely. pic.twitter.com/hIINxXa2kG — Breaking911 (@Breaking911) June 2, 2026

Las autoridades federales identificaron al acusado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años, quien compareció ante una corte federal en el sur de Florida y enfrenta cargos por interferir con la tripulación de una aeronave y agresión. De ser hallado culpable, podría recibir una condena de hasta 21 años de prisión.

Según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, los hechos ocurrieron a bordo del vuelo 3345 de Frontier Airlines el pasado domingo, cuando la aeronave ya se encontraba en ruta hacia el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

De acuerdo con la investigación preliminar, Reyes comenzó a comportarse de manera errática y manifestó repetidamente que quería abandonar el avión mientras este se encontraba a miles de pies de altura. Testigos y miembros de la tripulación señalaron que el pasajero intentó manipular una de las puertas de emergencia, situación que activó los protocolos de seguridad a bordo.

Pasajeros y tripulación intervinieron para controlar la situación

Los reportes oficiales indican que los auxiliares de vuelo ordenaron al pasajero regresar a su asiento, pero este habría ignorado las instrucciones y posteriormente intentó acercarse a la cabina de los pilotos.

La tripulación logró impedir su acceso y lo condujo nuevamente hacia su asiento. Sin embargo, durante el trayecto, el hombre entró al baño y presuntamente intentó orinar en el suelo, según documentos de las autoridades de Miami-Dade.

Frontier Airlines flight from San Juan to Chicago diverted to Miami after passenger tries to open door mid-flight. https://t.co/h89nYqrQ22 — CBS News (@CBSNews) June 2, 2026

Ante la creciente preocupación por su comportamiento, una trabajadora de Frontier Airlines que viajaba fuera de servicio decidió sentarse cerca de él para colaborar con la vigilancia de la situación. Fue entonces cuando, según los investigadores, Reyes intentó apoderarse de algunas de sus pertenencias y posteriormente la sujetó violentamente de la cabeza y el cuello.

Varios pasajeros reaccionaron de inmediato para contenerlo. Entre ellos se encontraba Josh Longood, residente de Chicago y expeleador profesional de artes marciales mixtas, quien ayudó a inmovilizar al acusado hasta que el avión aterrizó.

Longood relató posteriormente que utilizó sus conocimientos en defensa personal para controlar al pasajero sin causar lesiones adicionales a quienes se encontraban a bordo.

Investigación federal y creciente preocupación por incidentes aéreos

La aeronave fue desviada al Aeropuerto Internacional de Miami, donde aterrizó sin contratiempos poco antes de la medianoche. Agentes federales y autoridades locales abordaron el avión y procedieron al arresto de Reyes.

Tras la intervención policial, el vuelo continuó posteriormente hacia Chicago con el resto de los pasajeros.

El sospechoso, identificado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años, y quien enfrenta una investigación conducida por el FBI, podría pasar hasta 21 años tras las rejas en una prisión federal. Crédito: Correcciones y Rehabilitación del Condado de Miami Dade | EFE

La Fiscalía informó que el acusado enfrenta un cargo federal de interferencia con la tripulación aérea, delito que puede conllevar una pena máxima de 20 años de prisión. Además, enfrenta un cargo adicional por agresión, que podría sumar un año más a una eventual sentencia. El caso también es investigado por el FBI en Miami.

Las autoridades federales han expresado preocupación por el incremento de comportamientos agresivos o disruptivos en vuelos comerciales. Datos de la Administración Federal de Aviación (FAA) muestran que los incidentes protagonizados por pasajeros conflictivos han aumentado considerablemente desde 2019, acumulando miles de reportes en los últimos años.

La FAA mantiene una campaña nacional para reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad aérea y advertir sobre las consecuencias penales que enfrentan quienes ponen en riesgo a pasajeros y tripulaciones durante un vuelo.

Sigue leyendo: