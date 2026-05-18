Impactante choque de aviones militares en show aéreo de Idaho obliga a pilotos a eyectarse

Momentos de tensión se vivieron el domingo durante el espectáculo aéreo Gunfighter Skies, en Idaho, cuando dos aviones militares de la Marina de Estados Unidos colisionaron en el aire frente a cientos de asistentes.

El accidente ocurrió a unos tres kilómetros al noroeste de la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, donde se desarrollaba el evento, de acuerdo con el Idaho Statesman.

Videos difundidos en redes sociales muestran el instante en que los dos Boeing EA-18G Growler chocan en pleno vuelo antes de precipitarse hacia tierra mientras expulsaban columnas de humo negro.

Los cuatro pilotos sobrevivieron al accidente

Tras el impacto, los cuatro tripulantes lograron activar los sistemas de eyección y descendieron en paracaídas ante la mirada atónita del público.

“Tenemos cuatro buenos paracaídas”, anunció inicialmente un presentador del espectáculo, según reportó Idaho Statesman.

Poco después, organizadores confirmaron que los cuatro pilotos fueron encontrados con vida.

“Eso siempre es algo positivo en nuestro mundo”, dijo otro locutor del evento, quien pidió a los asistentes dedicar una oración por las tripulaciones.

Asistentes al espectáculo relataron haber visto chispas en el cielo segundos antes de que aparecieran enormes nubes de humo.

Un testigo que grabó el incidente explicó a NBC News que escuchó a personas gritar que una aeronave había caído antes de observar los cuatro paracaídas descendiendo.

“Vi cuatro paracaídas bajando y luego apareció el humo negro”, relató.

Equipos de emergencia y un helicóptero de rescate fueron enviados rápidamente al lugar del accidente.

Cancelan el espectáculo aéreo tras la colisión

Las autoridades suspendieron oficialmente el Mountain Home Air Show luego del accidente.

La policía local pidió al público no acercarse a la base aérea y confirmó la cancelación total del evento.

“Entendemos que muchas personas esperaban este espectáculo y agradecemos su comprensión y cooperación”, señalaron las autoridades en un comunicado.

El espectáculo Gunfighter Skies no se realizaba desde 2018, año en el que un piloto de ala delta murió en otro accidente durante el evento.

En 2003 también se registró un incidente cuando una aeronave Thunderbird se estrelló, aunque en esa ocasión el piloto logró eyectarse con éxito.

El evento incluía demostraciones aéreas, exhibiciones de aeronaves militares y presentaciones de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, reconocidos por sus maniobras de precisión en exhibiciones en todo el mundo.

Sigue leyendo:

– Qué pasa si un inmigrante indocumentado tiene un arma en EE.UU.

– Condenan a hombre de Alabama que abusaba de una niña a cambio de usar videojuegos.

– Dentista arrestado en Florida por planear encuentro sexual con una mujer y su hija de 9 años.

–Condenan a líder de secta por abusar de varias niñas a quienes llamaba “esposas espirituales”