Avión de United Airlines reporta impacto con dron en pleno vuelo sobre San Diego

Un avión de United Airlines reportó un posible impacto con un dron durante la mañana del miércoles mientras se aproximaba a su destino en San Diego, California.

La aeronave, un Boeing 737 identificado como el vuelo 1980, había despegado de San Francisco a las 6:53 a. m. (hora del Pacífico) y se encontraba a unos 3,000 pies de altura cuando ocurrió el incidente.

La aerolínea dijo al Daily Mail en un comunicado que la tripulación notificó un posible “drone strike” poco antes de aterrizar. El piloto describió el objeto como “pequeño, rojo y brillante”, según comunicaciones registradas con control de tráfico aéreo.

Aterrizaje sin incidentes y sin daños visibles

Pese al reporte, el avión aterrizó de forma segura en el Aeropuerto Internacional de San Diego. Los 48 pasajeros y seis miembros de la tripulación desembarcaron con normalidad.

United Airlines informó que, tras una inspección exhaustiva, el equipo de mantenimiento no encontró daños en la aeronave.

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que la tripulación había detectado un dron aproximadamente 1,000 pies por debajo del avión mientras descendía desde unos 4,000 pies de altitud. Sin embargo, no se recibieron reportes adicionales de otros pilotos en la zona.

Las normas de la FAA establecen que los drones no deben volar por encima de los 400 pies de altura sin autorización especial, además de prohibir su operación en espacios aéreos restringidos como los alrededores de aeropuertos.

El incidente ha generado interrogantes, especialmente en redes sociales, donde usuarios cuestionan cómo un dron pudo alcanzar una altitud cercana a los 3,000 pies.

Aunque las colisiones en el aire entre aviones y drones son poco frecuentes, los reportes de encuentros cercanos han aumentado en los últimos años. Un análisis citado indica que, en 2024, los drones representaron cerca de dos tercios de los incidentes de proximidad con aeronaves comerciales en los 30 aeropuertos más transitados de Estados Unidos.

Antecedentes recientes en la aerolínea

El incidente ocurre semanas después de otro episodio protagonizado por United Airlines en California, cuando un vuelo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles debido a un problema en uno de sus motores.

En ese caso, la aeronave regresó a tierra sin víctimas graves, aunque se reportó un pasajero con una lesión menor.

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