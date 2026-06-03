Exluchador de MMA sometió a pasajero que intentó abrir una puerta de emergencia en pleno vuelo de Frontier Airlines

Un expeleador de artes marciales mixtas ayudó a controlar a un pasajero que presuntamente intentó abrir una puerta de emergencia y acceder a la cabina de mando durante un vuelo de Frontier Airlines entre Puerto Rico y Chicago. El incidente obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Miami y terminó con el sospechoso bajo arresto.

Según documentos judiciales y reportes de las autoridades citados por CNN, el incidente ocurrió a bordo de un vuelo de Frontier Airlines que cubría la ruta entre San Juan, Puerto Rico, y el aeropuerto O’Hare de Chicago.

Aproximadamente 45 minutos después del despegue, el pasajero identificado como Juan Gabriel Reyes, de 51 años, habría intentado abrir una de las puertas de emergencia de la aeronave.

Cuando fue impedido por la tripulación, supuestamente se dirigió hacia la cabina de mando y comenzó a empujar agresivamente la puerta con el hombro en un aparente intento por ingresar.

Un expeleador intervino para proteger a los pasajeros

Entre los pasajeros se encontraba Josh Longood, excompetidor de artes marciales mixtas y cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, quien reaccionó al percibir que la situación se estaba saliendo de control.

Según relató posteriormente, logró sujetar al hombre y restringir sus movimientos mientras otros pasajeros y auxiliares de vuelo colaboraban para inmovilizarlo.

“Solo quería asegurarme de que nadie resultara herido”, explicó Longood tras el incidente.

Videos grabados por pasajeros muestran al exdeportista sujetando al sospechoso mientras este gritaba y forcejeaba en su asiento.

Las autoridades señalaron que el comportamiento de Reyes se volvió cada vez más errático durante el vuelo.

De acuerdo con la denuncia federal, después de ser apartado de la zona de la cabina, se le permitió utilizar el baño. Posteriormente habría intentado orinar en el suelo del sanitario.

Más tarde, cuando fue reubicado en otro asiento, presuntamente agredió a otro pasajero que intentó intervenir, sujetándolo por la cabeza y estrangulándolo.

La situación provocó que varios viajeros se alejaran del área por temor a nuevos episodios de violencia.

Aterrizaje de emergencia en Miami

Ante la gravedad de los hechos, la tripulación decidió desviar el vuelo y realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La aeronave tocó tierra poco antes de la medianoche y agentes policiales abordaron el avión para retirar al sospechoso.

Posteriormente, el vuelo continuó hacia Chicago varias horas después.

Reyes fue arrestado y trasladado a una cárcel del condado de Miami-Dade.

Inicialmente fue acusado de agresión física, aunque también podría enfrentar cargos federales relacionados con interferencia con la tripulación de vuelo y agresión dentro de jurisdicción federal.

Las autoridades informaron que permanece detenido con una fianza fijada en $20,000 dólares.

Aunque el incidente generó alarma entre los pasajeros, expertos en aviación explican que las puertas de emergencia de los aviones comerciales no pueden abrirse normalmente mientras la aeronave se encuentra a gran altitud.

La presión existente dentro de la cabina mantiene selladas las puertas, haciendo físicamente imposible su apertura durante el vuelo de crucero.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha reportado 687 incidentes relacionados con pasajeros conflictivos en lo que va de año.

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