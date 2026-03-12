Vuelo al Caribe termina en caos: mujer de Alabama es arrestada tras pelea con pasajeros en pleno vuelo

Una mujer de Alabama fue arrestada después de protagonizar una pelea con varios viajeros durante un vuelo comercial que se dirigía desde Luis Muñoz Marín International Airport, en San Juan, Puerto Rico, hasta el Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport en Atlanta.

La sospechosa fue identificada como Ebony Shyteria Harper, de 31 años, quien ahora enfrenta cargos tras un altercado ocurrido en el vuelo 2089 de Frontier Airlines.

El incidente comenzó cuando iba al baño

De acuerdo con una declaración jurada revisada por autoridades y obtenida por Fox News, Harper se dirigía hacia la parte trasera del avión para usar el baño cuando se acercó demasiado a un pasajero que estaba sentado en la última fila.

El hombre, identificado como Jimmie Lee Baker, le pidió que retirara su brazo de su espalda.

Según testigos, la situación se agravó cuando la mujer supuestamente comenzó a tocarle la cara, lo que provocó que la esposa del pasajero, Lakisha Baker, interviniera y le pidiera que se alejara.

Las autoridades señalaron que Harper también habría tocado el rostro de Lakisha Baker, lo que desencadenó una pelea entre ambas.

El altercado se intensificó cuando una tercera pasajera, identificada como Annette Baker, intentó mediar para detener la discusión.

Según su testimonio, Harper se giró hacia ella y comenzó a golpearla repetidamente con el puño cerrado en el rostro.

El avión fue desviado a Miami

Debido al caos a bordo, el avión fue desviado al Miami International Airport, donde agentes del Federal Bureau of Investigation y funcionarios de la Transportation Security Administration esperaban en la puerta de embarque para detener a la pasajera.

La Federal Aviation Administration confirmó el incidente y señaló que continúa investigando lo ocurrido.

Aunque las víctimas no presentaban lesiones visibles, informaron a las autoridades que desean presentar cargos.

Harper enfrenta un cargo por agresión contra una persona mayor de 65 años y otro por agresión menor.

Tras el incidente fue ingresada en el Turner Guilford Knight Correctional Center, donde permanecía detenida mientras continúa el proceso judicial.

Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo