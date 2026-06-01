Avianca suma más vuelos para el Mundial 2026 y amplía asientos hacia ciudades clave de EE.UU. y México

Avianca anunció una nueva ampliación de su operación aérea para la temporada del Mundial 2026, una señal más de cómo las aerolíneas están ajustando capacidad ante el aumento esperado de viajes entre América Latina, Estados Unidos, México y Canadá durante el torneo.

La compañía, que forma parte de Grupo Abra, informó que añadirá 1,800 asientos adicionales en rutas estratégicas desde Bogotá y Quito hacia algunas de las ciudades con mayor demanda durante el campeonato. El refuerzo se concentrará en los vuelos Bogotá-Miami, Bogotá-Dallas, Bogotá-Ciudad de México y Quito-Nueva York.

El anuncio llega después de que Avianca ya había presentado una operación de gran escala para la temporada mundialista: más de 3,000 vuelos y cerca de 600,000 asientos hacia y desde ciudades vinculadas con el torneo. La nueva expansión apunta a reforzar rutas con alto tráfico de viajeros latinoamericanos, especialmente en destinos que funcionarán como sedes mundialistas, puntos de conexión o centros de llegada para aficionados.

Avianca estrenará la ruta Guatemala-San Francisco durante la temporada mundialista

Además de los asientos adicionales, Avianca confirmó el lanzamiento de la ruta directa Guatemala-San Francisco, con cuatro frecuencias semanales y más de 1,400 asientos por semana. San Francisco será una de las ciudades sede del Mundial 2026 en Estados Unidos, por lo que la nueva conexión puede resultar relevante para viajeros centroamericanos que buscan evitar escalas o reducir tiempos de traslado durante una temporada de alta presión aérea.

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 selecciones y partidos en 16 ciudades. La dimensión geográfica del torneo convierte al transporte aéreo en un factor central para los aficionados, especialmente para quienes planean seguir a sus selecciones en distintas sedes o combinar partidos con visitas familiares, turismo o viajes de trabajo.

A qué ciudades sede del Mundial 2026 vuela Avianca

Avianca explicó que su red ofrecerá servicio directo a 10 de las 16 ciudades sede del torneo. En Estados Unidos, la aerolínea opera hacia Miami, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Dallas y Houston. En México, conecta con Ciudad de México y Monterrey. En Canadá, incluye Toronto dentro de su red directa.

La compañía también subrayó que su operación global conecta más de 80 destinos en 25 países mediante 155 rutas, un dato relevante para viajeros que saldrán desde ciudades latinoamericanas sin vuelo directo hacia las sedes mundialistas. En esos casos, los hubs y conexiones pueden ser decisivos para encontrar itinerarios más eficientes, sobre todo en fechas cercanas a partidos de alta demanda.

Gabriel Oliva, CEO de Avianca, señaló que la aerolínea busca responder al incremento de demanda durante una temporada que movilizará a millones de aficionados en el continente. La empresa presentó el refuerzo como parte de una estrategia para ofrecer más opciones de viaje hacia las principales ciudades anfitrionas.

Qué deben revisar los viajeros antes de comprar boletos

Para los consumidores, el anuncio debe leerse con cuidado. Más asientos pueden mejorar la disponibilidad en rutas específicas, especialmente en días de alta demanda, pero Avianca no informó tarifas, descuentos ni rangos de precios asociados con esta ampliación. El dato económico concreto es capacidad adicional, no una promesa de boletos más baratos.

La recomendación para quienes planean viajar al Mundial es revisar precios con anticipación, comparar rutas directas y con conexión, y calcular el costo total del viaje antes de comprar. En una temporada marcada por alta demanda, el precio final puede depender de la ciudad de salida, el calendario de partidos, la flexibilidad de fechas, el equipaje incluido y las reglas de cambio de cada tarifa.

Avianca indicó que su tarifa Light para vuelos dentro de América incluye una maleta de mano de hasta 10 kilos y un artículo personal. También informó que Business Class Americas estará disponible en todas sus rutas internacionales dentro del continente, y que los vuelos internacionales de más de 3.5 horas incluirán comidas y bebidas a bordo.

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