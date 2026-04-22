Mundial 2026 en Miami: cuánto puede costar entre entradas, hotel y gastos que muchos no calculan

Miami será una de las ciudades estrella del Mundial 2026 y eso entusiasma a miles de hinchas latinos que sueñan con vivir un partido en Estados Unidos. Pero junto con la ilusión apareció otra pregunta mucho más práctica: cuánto dinero habrá que gastar realmente para ir.

La respuesta empieza a preocupar. Entre entradas, alojamiento, traslados y comidas, viajar a Miami para ver un partido puede costar bastante más de lo que muchos imaginan. Y, a medida que se acerque el torneo, todo indica que los precios seguirán bajo presión.

En Miami Beach, propiedades que suelen rondar los US$300 en verano ya aparecían cerca de US$800 en fines de semana ligados al torneo, según estimaciones publicadas meses atrás. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Cuánto costarán las entradas para el Mundial 2026

FIFA todavía no publicó la venta general definitiva para todos los partidos, pero estimaciones del mercado y referencias de torneos anteriores proyectan tickets de fase de grupos desde alrededor de US$300 a US$500, mientras que partidos de eliminación directa y cruces de alta demanda podrían superar ampliamente esos valores.

En reventa o paquetes premium, las cifras suelen escalar mucho más. Referencias iniciales del mercado turístico ya manejan rangos superiores para encuentros importantes.

Traducido al bolsillo: una familia de cuatro personas podría necesitar varios miles de dólares solo para ingresar al estadio.

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El hotel en Miami puede ser otro golpe al presupuesto

El alojamiento aparece como uno de los puntos más sensibles. Relevamientos publicados en Florida mostraron que muchas opciones temporarias ya estaban por encima de valores habituales para esas fechas, con noches que superan con facilidad los US$400 o US$500 según zona y categoría.

En hoteles bien ubicados o cerca de playas famosas, el costo puede ser todavía mayor. Y hay que sumar impuestos, cargos de servicio y, en algunos casos, estacionamiento aparte.

El gasto real no termina ahí

Muchos viajeros hacen cuentas solo con entrada y hotel, pero el costo total suele crecer por otros rubros:

Vuelos internacionales a Miami.

Traslado al estadio en Miami Gardens.

Comidas y bebidas.

Transporte interno.

Merchandising.

Seguro de viaje.

Impuestos locales.

En una ciudad cara y muy demandada, esos extras pesan.

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Un cálculo rápido para una persona

Un escenario moderado podría verse así:

Entrada estándar: US$300 a US$500.

Dos noches de hotel: US$800 a US$1.200.

Comidas y movilidad: US$250 a US$400.

Vuelo (según origen): variable.

Sin contar pasaje aéreo, ya puede acercarse o superar US$1.500 por persona.

Una familia de cuatro personas podría necesitar varios miles de dólares solo para ingresar al estadio Hard Rock Stadium. Crédito: Rebecca Blackwell | AP

El error que puede salir caro

Muchos buscan hospedaje en South Beach pensando que todo ocurre allí. Pero el estadio sede del Mundial será el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, bastante más al norte. Elegir mal la zona puede significar más tiempo y más dinero en traslados.

Qué hacen quienes quieren gastar menos

Frente a los valores que ya se proyectan para Miami durante el Mundial, muchos viajeros empezaron a cambiar la estrategia clásica de “hotel en la ciudad sede y varios días de estadía”. La tendencia es buscar formas más inteligentes de bajar costos sin resignar la experiencia.

Una de las decisiones más comunes es alojarse fuera de Miami Beach y de las zonas más turísticas. Lugares como Fort Lauderdale, Hollywood, Doral, Hialeah o incluso áreas cercanas al aeropuerto suelen ofrecer tarifas más accesibles que South Beach o Brickell, especialmente cuando la demanda explota. Además, varias de esas zonas tienen buena conexión por ruta o transporte con el Hard Rock Stadium.

También crece la idea de hacer un viaje corto y muy enfocado: llegar uno o dos días antes del partido y regresar poco después. En eventos masivos, cada noche extra puede impactar fuerte en el presupuesto, por lo que muchos priorizan una escapada breve antes que una semana completa.

Otra fórmula habitual es compartir alojamiento entre amigos o familia. Departamentos para cuatro o más personas pueden reducir mucho el costo por cabeza frente a habitaciones individuales en hotel.

Quienes viajan desde Latinoamérica también analizan entrar por aeropuertos alternativos, como Fort Lauderdale o incluso Orlando, si aparece una tarifa aérea más conveniente, y luego completar el tramo por tierra.

Por último, muchos fanáticos siguen una regla simple: comprar temprano lo más importante y dejar flexible lo secundario. Reservar con anticipación vuelos o hospedaje con cancelación gratuita puede marcar una gran diferencia si los precios siguen subiendo cuando se acerque el torneo.

Un caro sueño en USA

Ir al Mundial en Miami puede ser una experiencia inolvidable, pero no barata. Para miles de viajeros, el verdadero desafío no será conseguir entrada: será lograr que el presupuesto también clasifique.

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