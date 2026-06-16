Precios del petróleo caen y las acciones suben tras anuncio de acuerdo entre Trump e Irán

Tras cuatro meses de conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, este lunes los precios del petróleo cayeron a sus niveles más bajos desde marzo, luego de anunciarse un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra.

El domingo 14 de junio, el presidente Donald Trump y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif informaron sobre un acuerdo entre ambos países para no solo poner fin al conflicto, sino también reabrir el estrecho de Ormuz y dar levantamiento al bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes. “El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo”, comentó el mandatario estadounidense.

Para inicios de esta semana, el petróleo de referencia internacional, Brent, que anterior al conflicto rondaba los $70 por barril, se ubicó en los $82.86 por barril, representando una caída de 5.1% desde su máximo de $103 por barril a mediados de marzo.

Mientras que el crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, cayó un 5.8% al ubicarse en los $79.98 por barril al inicio de esta semana desde su máximo de $100 por barril a mediados de marzo; sin embargo, sigue estando por encima de los $60 por barril antes de la guerra.

La subida del petróleo en los últimos meses también provocó el encarecimiento de los costos del combustible en Estados Unidos, aumentando a los casi $5 por galón, lo que representó una subida del 50%, uno de los niveles más altos desde el 2023. Esto impulsó en parte la galopante tasa inflacionaria que se ubicó en el 4.2% interanual en mayo.

Al respecto, economistas como Neil Shearing, jefe del grupo Capital Economics, señalan que “aunque el acuerdo reabra el estrecho de inmediato, no impedirá que la inflación siga subiendo un poco más a corto plazo, ni evitará algunos daños económicos durante el tercer trimestre”, dijo.

Por su parte, Vail Hartman, estratega de tipos de interés de BMO en Estados Unidos, comentó que la crisis del petróleo no ha terminado y aún no estamos en condiciones de recuperar las esperanzas de recortes de tipos de interés este año. “Necesitaríamos cambios más concretos en el panorama macroeconómico”.

Finalmente, el anuncio del acuerdo fue positivo para los mercados, quienes se mostraron optimistas. El Dow Jones subió 469 puntos, un 0.9%, hasta alcanzar los 51.671; el Nasdaq aumentó un 3.1%, mientras que el S&P 500 subió 123 puntos, un 1.7%, hasta alcanzar los 7.554.

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