Secretario del Interior advierte que el precio de la gasolina continuará siendo alto en California

Doug Burgum, secretario del Interior, anticipa que el precio de la gasolina continuará siendo alto en California debido al ajuste que los demócratas le hicieron a la ley estatal para impulsar el aprovechamiento de la energía renovable en detrimento del uso de combustibles fósiles.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News, el republicano de 69 años descartó que el alza de los combustibles no derivada completamente del cierre del estrecho de Ormuz y las consecuencias negativas que ello ha producido en gran parte de las economías en el mundo.

“El precio de la gasolina varía en todo el país en gran medida debido a las políticas y los impuestos estatales, no a los factores fundamentales subyacentes”, señaló.

Con respecto al “Estado Dorado”, Burgum responsabilizó a la administración encabezada por el demócrata Gavin Newsom de haber modificado la ley para encarecer la gasolina como una vía de impulso a los vehículos eléctricos, lo cual a la postre resultó contraproducente para la mayoría de los californianos, pues, además, es el estado con el promedio de consumo de gas más alto a nivel nacional.

“Los precios van a ser altos. Pueden agradecérselo al gobernador de California, Gavin Newsom, y a la legislatura estatal por las políticas que implementaron. Eso no tiene nada que ver con el estrecho de Ormuz”, subrayó.

Prices are displayed at a gas station in Chicago, Monday, ALa guerra de Estados Unidos en contra de Irán indirectamente disparó el precio de los combustibles a nivel global. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), organismo de estadística y de análisis en el Departamento de Energía, varios factores repercuten para que los precios del combustible en California sean más elevados con respecto al resto de la nación.

De hecho, la entidad con mayor población en todo el país también tiene los impuestos a la gasolina más altos y a esto se agrega la limitada cantidad de refinerías que posee.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), este sábado, los precios de la gasolina alcanzaron un promedio nacional de poco más de $4 dólares por galón. En tanto que, en California, llegó a venderse en $5.75 dólares, esto en comparación a los $4.65 dólares que sus habitantes pagaban un año atrás.

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