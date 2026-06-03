Precios del gas se mantendrán altos algunos meses incluso si la guerra con Irán termina, señalan expertos

En medio de un tregua frágil y negociaciones en curso de la guerra contra Irán economistas afirman que el precio del gas en Estados Unidos se mantendrá altos algunos meses incluso si el conflicto llegase a terminar pronto.

Desde el cierre condicionado del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial, los precios tanto del petróleo como de la gasolina se han encarecido y este último ya lo resienten los bolsillos de los consumidores estadounidenses, quienes están pagando más del doble por el combustible que hace unos meses.

Actualmente, según datos de AAA, el precio promedio de la gasolina se ubica en los $4.26 por galón en comparación con los $2.50 antes de la guerra; sin embargo, en algunos estados como California y Washington el costo por galón alcanza los $6.

En este sentido, Patrick De Haan, experto en petróleo de GasBuddy, comentó que los precios se regularán dependiendo de cuándo comiencen a transitar los barcos por el estrecho de Ormuz, pero para el especialista, “será un proceso muy largo, de varios meses a varios años, hasta que la situación se normalice por completo. No veremos esos niveles hasta posiblemente mediados o finales de 2027”, dijo a CBS.

Por su parte, Richard Joswick, director ejecutivo y jefe global de análisis de petróleo a corto plazo en S&P Global Energy, señaló que “cuando se anuncie un acuerdo, veremos una caída instantánea en el precio del crudo, pero eso no se reflejará en los precios de la gasolina porque la oferta sigue siendo escasa”.

Al respecto Jennifer Li, analista geopolítica sénior de Rystad Energy agregó que llevará tiempo recuperar los flujos de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz y que las refinerías vuelvan a operar a pleno rendimiento.

El estrecho se cerró entre finales de febrero y principios de marzo como una represalia y respuesta por parte de Irán a los ataques de Estados Unidos e Israel. Aunque en abril se logró una tregua para una reapertura de tráfico comercial, la situación sigue tensa con controles estrictos y fuertes condiciones de circulación.

Para De Haan una vez reabra el estrecho, los países productores necesitarán semanas para reactivarse, ya que, según el experto la mayor parte de lo que llegue a través del estrecho se utilizará para satisfacer la demanda. “La recuperación de las reservas llevará más tiempo. Podrían pasar meses antes de que ese petróleo llegue al mercado. Esto es algo que se está desarrollando a largo plazo”.

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