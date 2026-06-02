Ted Cruz descarta que los altos precios de la gasolina puedan influir en el resultado de las elecciones

Ted Cruz, senador por Texas, descarta que los altos precios de los combustibles y la escalada de aumentos provocados por estos en la mayoría de los productos en Estados Unidos puedan influir en los resultados de las elecciones de mitad de mandato

Desde el 28 de febrero, cuando el presidente Donald Trump decidió bombardear a Irán por segunda ocasión en menos de un año detonando una guerra y el cierre del estrecho de Ormuz, los precios del crudo, semillas y fertilizantes comenzaron a elevarse a niveles no visto en décadas.

Ante dicha situación, en Estados Unidos la economía se aletargó y la inflación se elevó afectando el bolsillo de millones de familias.

En consecuencia, el respaldo de la ciudadanía hacia el mandatario de la nación ha mermado al grado de que diversos analistas políticos coinciden en anticipar una derrota de consecuencias mayúsculas para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato a efectuarse en noviembre próximo.

El precio de los combustibles comenzó a dispararse a partir del inicio de la guerra en contra de Irán. (Crédito: Nam Y. Huh / AP)

Sin embargo, bajo la perspectiva del senador Cruz, el alto precio de la gasolina no es un factor que incidirá en el resultado de dichos comicios.

“No creo que vaya a tener un impacto significativo en las elecciones de mitad de mandato. No he visto datos que indiquen que esto vaya a tener un gran impacto en dichas elecciones”, indicó el conservador nacido en Calgary, Canadá.

Acto seguido, Cruz argumentó que durante la administración Biden el costo de la gasolina era más alto con respecto al actual y cómo, gracias a las políticas de Trump, en cuestión de meses logró reducirse, así que existe la confianza de nuevamente lograr dicho objetivo.

“Bajo la presidencia de Biden, el precio nacional de la gasolina oscilaba entre cinco y seis dólares el galón. Cuando llegó Trump, lo redujimos prácticamente a la mitad, a unos tres dólares el galón. Ahora, con el conflicto en Oriente Medio, el precio de la gasolina ha subido a unos $4.5 dólares el galón, así que hemos perdido casi la mitad de la reducción que habíamos logrado”, subrayó.

Cabe señalar que, ante la supuesta proximidad de un acuerdo para finalizar la guerra de manera oficial y reabrir el estrecho de Ormuz, los precios del crudo han llegado a retroceder, pero en cuanto se reanuda algún bombardeo tienden a volver a dispararse.

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