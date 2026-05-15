Científicos coreanos logran descubrir como convertir el aire en combustible

Investigadores surcoreanos del Instituto de Investigación en Tecnología Química (KRICT) desarrollaron una tecnología capaz de convertir CO₂ capturado directamente del aire en gasolina y nafta de alta calidad. No es un concepto teórico — su planta piloto ya está produciendo 50 kilogramos de combustible líquido por día, y los planes para escalar a producción comercial ya están sobre la mesa.

Cómo convierten el aire en gasolina real

El proceso parte de capturar dióxido de carbono (CO₂) de emisiones industriales o directamente de la atmósfera, y combinarlo con hidrógeno para producir hidrocarburos líquidos.

Lo que hace diferente este avance es que eliminaron los pasos intermedios que hacían inviable el proceso a escala. Los métodos anteriores requerían convertir el CO₂ primero en metanol, y luego en combustible — un proceso de dos etapas, costoso y lento. El equipo del KRICT desarrolló un catalizador nuevo que hace la conversión directa en una sola reacción.

El resultado es gasolina y nafta con propiedades comparables a los combustibles derivados del petróleo. Lo que esto significa es que los motores existentes podrían usarlo sin modificaciones mayores — una ventaja enorme frente a otras alternativas de energía limpia que requieren infraestructura completamente nueva.

La planta piloto que ya está produciendo resultados

50 kilogramos por día puede sonar modesto, pero en términos de demostración tecnológica, es un salto significativo. La mayoría de los avances en energía limpia quedan atrapados en laboratorio durante años — este ya tiene una instalación piloto operativa.

El consorcio detrás del proyecto no es pequeño. Incluye actores industriales de peso como:

Engineering & Construction para infraestructura industrial

para infraestructura industrial Hana TotalEnergies , uno de los grandes distribuidores de energía en Asia

, uno de los grandes distribuidores de energía en Asia Laboratorios del propio KRICT para el desarrollo del catalizador

El objetivo declarado es una planta comercial capaz de producir 100,000 toneladas anuales. Para dar contexto, eso equivale aproximadamente al consumo de gasolina de una ciudad mediana en un año.

Por qué esto importa más allá de la ciencia

Estamos ante algo que va más allá de un paper académico interesante. El contexto geopolítico lo hace especialmente relevante — justo cuando las tensiones en el Estrecho de Ormuz están presionando los precios del petróleo, Corea del Sur está demostrando que existe una ruta alternativa que no depende de ninguna ruta marítima ni de ningún país productor.

A diferencia de los paneles solares o las baterías, esta tecnología produce un combustible que puede almacenarse, transportarse y distribuirse con la infraestructura que ya existe. Eso la pone en una categoría distinta a casi todo lo que se ha propuesto en la última década como alternativa al petróleo.

Si la escala comercial funciona, el impacto sería triple: reducción de CO₂ atmosférico, independencia energética y un combustible compatible con motores actuales. No muchas tecnologías pueden presumir de esas tres cosas a la vez.

¿Qué es la tecnología de combustible del aire desarrollada por Corea del Sur?

Es un proceso creado por el KRICT que captura CO₂ del aire o de emisiones industriales y lo convierte directamente en gasolina y nafta usando un catalizador especializado. La planta piloto ya produce 50 kg de combustible por día.

¿Este combustible puede usarse en autos normales?

Sí. El combustible producido tiene propiedades similares a la gasolina convencional, lo que significa que sería compatible con motores de combustión interna existentes sin necesidad de modificaciones mayores.

¿Cuándo podría estar disponible comercialmente?

El consorcio ya tiene planes para una planta comercial con capacidad de 100,000 toneladas anuales. No hay fecha oficial confirmada, pero el hecho de que empresas industriales grandes ya estén involucradas sugiere que el horizonte es de 5 a 10 años.

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