Cracker Barrel sorteará hasta $250,000 en comida y gasolina: ¿Quiénes podrán participar?

Ante el vertiginoso aumento de los precios de la gasolina que está pesando en las últimas semanas en los bolsillos de los estadounidenses, recientemente la cadena de restaurantes y tiendas de regalos con temática sureña Cracker Barrel anunció un sorteo denominado “Fuel Your Summer Road Trip” con el que pretende ayudar a los clientes viajeros este verano.

Al respecto, la directora de marketing de Cracker Barrel, Sarah Moore, comentó que “los viajes por carretera son sinónimo de verano y nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a realizar el viaje, conocer el país y crear nuevos recuerdos”, dijo.

La compañía espera repartir hasta $250,000 dólares entre comida y gasolina, en un sorteo que iniciará este martes 19 de mayo y finalizará el 26 de julio, y en el que podrán participar los miembros de Cracker Barrel Rewards.

El restaurante espera repartir $1,000 a unos 250 miembros de Cracker Barrel Rewards, es decir, una tarjeta de regalo de $500 en gasolina y una tarjeta de regalo de $500 de Cracker Barrel; según la compañía, se espera que haya 25 nuevos ganadores cada semana.

Los miembros podrán participar en sus compras de platos principales que califican al sorteo, ya sea para comer en el restaurante o pedidos a domicilio por la aplicación. Los clientes pueden tener participación adicional agregando un artículo de la tienda o aprovechando las ofertas especiales como las de esta semana en comidas Campfire Meals.

En las últimas semanas, los precios de la gasolina han aumentado hasta los $4.50 por galón, uno de los niveles más altos desde 2022. Esto ha provocado que los hogares, en especial los de bajos ingresos, reduzcan sus gastos discrecionales, afectando en gran manera a las cadenas y locales de comida rápida.

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