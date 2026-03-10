Cómo enfrentar precios altos de combustible: 5 trucos para ahorrar dinero en los surtidores

A medida que el conflicto en Oriente Medio sigue escalando, los precios de la gasolina en Estados Unidos vuelven a aumentar, ubicándose para este martes 10 de marzo de 2026 por encima de los $3.50 por galón a nivel nacional, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Sin embargo, ya en algunos estados como California, Washington, Hawái, Oregón, Alaska y Arizona, los costos del combustible están por encima del precio promedio, rondando entre los $4 y $5 por galón.

En este caso, ante el aumento del combustible provocado por el disparo del precio de petróleo tras el cierre del Estrecho de Ormuz, surge la pregunta: ¿seguirá subiendo el costo de la gasolina en los próximos días o se mantendrá?

Recientemente, Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo en GasBuddy, señaló que es muy probable que el precio promedio de la gasolina nacional aumente hasta los $4 dólares por galón en las próximas semanas. De ser así, sería un aumento de casi $2 dólares en comparación con los costos del combustible antes de iniciado el actual conflicto en Irán.

Los estadounidenses ya se enfrentan a costos más altos de alimentos y servicios del hogar, por lo que precios más elevados de la gasolina podrían afectar su presupuesto familiar. Es por esa razón que aquí te presentamos algunos trucos para ahorrar dinero en los surtidores.

Usa aplicaciones para encontrar la gasolina más barata.

Tanto GasBuddy, Waze o AAA cuentan con aplicaciones que les permiten comparar precios entre un surtidor y otro; esto podría ahorrarle unos cuantos centavos a la hora de llenar su tanque.

Llene el tanque en los días más baratos

No todos los días los precios serán los mismos, según GasBuddy.com; hay días en la semana en los que los costos del combustible podrían ser más asequibles. En este caso se recomienda llenar el tanque a mitad de semana.

Usa las membresías de minoristas o programas de recompensa

Costco, Sam y BJ’s suelen ser reconocidos por sus miembros por tener entre sus beneficios precios más bajos en sus gasolineras. También podría optar por los programas de recompensa que ofrecen los supermercados; los clientes que se inscriben pueden obtener descuentos en los surtidores.

Evita la gasolina premium

Actualmente, el precio promedio de la gasolina premium está en los $4.40 por galón; suele costar entre 20 a 40 centavos más que la regular, por lo que los expertos recomiendan no usarla. Dependiendo del automóvil, este tipo de gasolina no es beneficiosa para la mayoría de los vehículos y, a menos que el fabricante exija una gasolina en específico, lo mejor es usar la regular si se busca ahorrar dinero.

Pague en efectivo

Muchas gasolineras ofrecen precios más bajos cuando los clientes pagan en efectivo en lugar de la tarjeta de crédito; en estos casos se puede ahorrar hasta 10 centavos por galón en los surtidores.

Entre los otros consejos que recomiendan aplicar los expertos para ahorrar gasolina está planificar las rutas de destino y reducir el tiempo de viaje y así evitar llenar varias veces el tanque entre semana, compartir el coche y evitar llenar en gasolineras de carretera, ya que por lo general suelen ser más caras.

