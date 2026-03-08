“No hay planes de atacar la industria petrolera iraní…ni ningún elemento de su industria energética” aseguró Chris Wright

El secretario de Energía Chris Wright aseguró que Washington no tiene planes de atacar la industria petrolera ni la infraestructura energética de Irán, en medio del aumento de tensiones en Oriente Medio tras recientes bombardeos realizados por Israel en territorio iraní.

Durante una entrevista con CNN, Wright fue enfático al aclarar que los ataques que han impactado depósitos de combustible en Irán corresponden exclusivamente a operaciones israelíes. “No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético”, declaró el funcionario.

Las declaraciones buscan distanciar a Estados Unidos de los objetivos energéticos en territorio iraní y reducir temores de una escalada mayor en un conflicto que ya genera repercusiones económicas globales.

El secretario también minimizó las denuncias sobre afectaciones ambientales derivadas de los bombardeos, luego de que reportes periodísticos señalaran un deterioro significativo de la calidad del aire en Teherán.

“Unos pocos días de menor calidad del aire en Teherán no son nada comparado con lo que el pueblo iraní ha sufrido bajo el régimen”, afirmó Wright.

.@SecretaryWright: "The plan is to get oil, and natural gas, and fertilizer, and all of the products from the Gulf flowing through the straits… One large tanker has already gone through the straits with no issues at all… energy will flow soon." pic.twitter.com/wtvJNyJM2f — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 8, 2026

Tensión en el Estrecho de Ormuz presiona los mercados energéticos

Aunque descartó ataques contra el sector energético iraní, Wright advirtió que la situación en el Estrecho de Ormuz sigue siendo un factor clave en el aumento reciente de los precios del petróleo y el gas.

El funcionario explicó que alrededor del 20% del suministro energético mundial pasa por esa ruta marítima, lo que ha provocado nerviosismo en los mercados ante posibles interrupciones del tráfico de petroleros.

Según datos citados por analistas del sector, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ha superado los $3.46 dólares por galón, mientras que el crudo estadounidense ha rebasado los $91 dólares por barril y el referencial Brent cotiza por encima de los $92.

Wright aseguró que Washington trabaja para reducir la capacidad de Irán de amenazar el tránsito marítimo en la zona mediante ataques con misiles o drones. “El plan es que el petróleo, el gas natural y otros productos energéticos del Golfo vuelvan a fluir con normalidad a través del estrecho en poco tiempo”, dijo el funcionario.

Previous administrations have begged, bartered, and bribed the Iranian government and it hasn’t worked.



President Trump’s bold leadership has allowed the United States to finally put an end to Iran’s relentless threat to America and to the world. pic.twitter.com/sFszJtXbt9 — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) March 8, 2026

Gobierno de Trump promete que los precios bajarán en semanas

Pese al repunte en los costos energéticos, Wright defendió la estrategia económica de la administración del presidente Donald Trump y aseguró que los consumidores verán pronto una reducción en los precios.

El secretario sostuvo que el costo de la gasolina sigue siendo $1.50 dólares por galón más bajo que durante la mitad del gobierno de Joe Biden, y reiteró que el objetivo del gobierno es mantener el precio por debajo de los $3 dólares. “El aumento actual durará semanas, no meses”, afirmó.

Wright también indicó que, por ahora, no se contempla utilizar la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos para estabilizar el mercado, aunque el gobierno estaría dispuesto a hacerlo si la situación se agrava.

Por su parte, Trump restó importancia al posible uso de las reservas de emergencia y aseguró que Estados Unidos cuenta con suficiente producción petrolera para afrontar la volatilidad actual.

“Tenemos mucho petróleo. Nuestro país tiene una cantidad enorme”, declaró el mandatario a periodistas a bordo del Air Force One. “Esto se recuperará muy rápidamente”.

Sigue leyendo: