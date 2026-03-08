Trump advierte de nuevo líder iraní “no durará mucho”

El presidente Donald Trump aseguró que el futuro líder supremo de Irán necesitará el visto bueno de su administración para mantenerse en el poder, en medio de las tensiones tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

Trump advierte sobre el futuro liderazgo en Irán

Durante una entrevista con la cadena ABC News, el mandatario estadounidense afirmó que el próximo líder supremo iraní “no durará mucho” si no cuenta con la aprobación de Washington.

“Tendrá que obtener nuestra aprobación”, declaró Trump, quien añadió que “si no la obtiene, no durará mucho”.

El presidente también señaló que su objetivo es evitar tener que enfrentar nuevamente la misma situación en el futuro. “Queremos no tener que volver atrás cada 10 años”, sostuvo.

Operaciones militares y postura de Washington

El mandatario republicano aseguró que las operaciones militares contra Teherán avanzan conforme a lo previsto y justificó la ofensiva señalando que Irán intentaba “apoderarse de todo Medio Oriente”.

Trump describió al país persa como un “tigre de papel”, al considerar que sus capacidades de defensa han sido neutralizadas.

Además, no descartó aceptar a un sucesor relacionado con el antiguo régimen de los ayatolás, siempre que sea lo que calificó como un “buen líder”.

Irán rechaza cualquier intervención externa

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Aragchi, afirmó que la identidad del próximo líder supremo aún es incierta y rechazó cualquier interferencia extranjera en el proceso de sucesión.

Las declaraciones se produjeron tras la muerte de Jamenei el 28 de febrero, al inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la cadena NBC, Aragchi respondió a las especulaciones surgidas luego de informes de medios iraníes que indican que la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al clérigo de mayor rango, se prepara para designar a un sucesor.

Rumores sobre el posible sucesor

Consultado sobre si Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo, es el principal candidato para ocupar el cargo, el jefe de la diplomacia iraní evitó confirmar nombres.

“Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, afirmó Aragchi, quien insistió en que la decisión corresponde exclusivamente a las instituciones de la República Islámica.

El canciller iraní también respondió a las declaraciones de Trump sobre una posible influencia de Washington en el proceso. “No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, concluyó.

