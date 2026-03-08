Donald Trump se niega a aceptar apoyo militar ofrecido por Reino Unido para enfrentar a Irán

El presidente Donald Trump rechazó al menos dos propuestas de apoyo militar ofrecidas por Reino Unido para enfrentar a Irán al considerar que se formularon con al menos dos semanas de retraso.

Luego de que desde Londres se emitió la oferta de enviar portaaviones a Oriente Medio con el objetivo de reforzar la seguridad de la región y de paso la ofensiva militar de Estados Unidos implementada sobre la República Islámica, el político conservador que gobierna desde Washington se negó a recibir el apoyo planteado presuntamente por Keir Starmer.

“El Reino Unido, nuestro otrora gran aliado, quizás el más grande de todos, finalmente está considerando seriamente enviar dos portaaviones a Oriente Medio. No se preocupe, primer ministro Starmer, ya no los necesitamos. Pero lo recordaremos”, escribió en la plataforma Truth Social.

El posicionamiento asumido por el republicano de 79 años surge en respuesta a un anuncio del Ministerio de Defensa del Reino Unido, donde aseguró estar preparando un segundo portaaviones con el objetivo de sumarlo al HMS Dragon, unidad de la Royal Army que ya se dirige hacia Medio Oriente.

Donald Trump reconoció que el conflicto bélico en contra de Irán podría prolongarse más de lo previsto. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Incluso, para marcar un distanciamiento mayor con el Reino Unido, Trump emitió una frase todavía más contundente que exhibe a los británicos como si fueran oportunistas.

“¡No necesitamos gente que se una a las guerras después de que ya las hayamos ganado!”, enfatizó.

Desde el mes pasado, cuando Reino Unido impidió que Estados Unidos utilizara sus bases, previo a la ofensiva militar planeada para ataques ofensivos en contra de Irán, la relación entre los gobiernos de ambas naciones se enrareció como también sucedió con España luego de su negativa de permitirle al ejército estadounidense operar desde algunas de sus bases militares.

A pesar del recelo detectado en las palabras Donald Trump, la realidad es que, hasta hoy, solamente el gobierno de Israel funge como su único aliado en la denominada Operación Furia Épica.

Y a raíz de este conflicto, otros países del Medio Oriente donde operan instalaciones militares estadounidenses ya han sufrido ataques iraníes utilizando drones, los cuales sin ser tan imponentes como un portaaviones, son capaces de provocar severos daños en estructuras emblemáticas, pues son complicados de detectar oportunamente.

