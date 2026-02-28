Kamala Harris le recuerda a Donald Trump que prometió poner fin a las guerras en lugar de iniciarlas

Kamala Harris, exvicepresidenta estadounidense, le reprochó al mandatario Donald Trump haber renunciado a su compromiso de acabar con los conflictos bélicos en lugar de crearlos como lo está haciendo al atacar a Irán con la ayuda de Israel.

A través de un mensaje publicado en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la demócrata definió a la ofensiva militar implementada en Teherán como innecesaria, la cual no es respaldada por la mayoría de los estadounidenses, pues pone en riesgo a la seguridad.

“Donald Trump está arrastrando a Estados Unidos a una guerra que el pueblo estadounidense no desea. Seamos claros: me opongo a una guerra de cambio de régimen en Irán, y nuestras tropas están siendo puestas en peligro por la guerra predilecta de Trump”, escribió.

De hecho, Harris le recriminó al jefe de la nación haberse saltado no sólo la aprobación del Congreso, sino a la ciudadanía, al cual nunca ha tomado en cuenta al implementar sus políticas.

“Esto es una apuesta peligrosa e innecesaria con vidas estadounidenses que también pone en riesgo la estabilidad en la región y nuestra posición en el mundo. Lo que estamos presenciando no es fortaleza. Es imprudencia disfrazada de determinación. Nuestras tropas merecen un comandante en jefe que tome decisiones en asuntos de guerra y paz con la misma firmeza y disciplina que nuestras tropas demuestran a diario”, subrayó.

Kamala Harris solicitó la intervención del Congreso para sacar a Estados Unidos del problema bélico en que lo metió Donald Trump al atacar a Irán. (Crédito: José Luis Magaña)

Por ello, la californiana de 61 años le solicitó al Legislativo a ejercer sus facultades para evitar una escalada mayor derivada de las decisiones promovidas por quien ocupa la presidencia.

“No puede haber ninguna ambigüedad en nuestra oposición a la guerra preferida de Donald Trump, y el Congreso debe usar todo el poder disponible para evitar que nos comprometa más con este conflicto. Nuestras tropas, nuestros aliados y el pueblo estadounidense no merecen menos”, externó.

A pesar de los duros señalamientos emitidos en su contra, el conservador de 79 años advirtió que la ofensiva militar en contra de Irán continuará durante varios días, pues su objetivo es acabar con cualquier indicio que ponga en riesgo la estabilidad global.

“Los bombardeos intensos y precisos continuarán, ininterrumpidamente durante toda la semana o mientras sea necesario para lograr nuestro objetivo de PAZ EN TODO EL MEDIO ORIENTE Y, DE HECHO, EN EL MUNDO”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Sigue leyendo:

• Donald Trump confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí, líder supremo iraní

• EE.UU. e Israel atacan Irán: claves del conflicto y la respuesta iraní

• Irán califica de “grandes mentiras” las afirmaciones de Trump sobre su programa nuclear