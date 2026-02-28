Demócratas buscan frenar a Trump con resolución sobre guerra en Irán

Los líderes demócratas del Congreso de Estados Unidos pidieron este sábado votar la próxima semana una resolución para evitar que el presidente, Donald Trump, entre en guerra con Irán sin el aval del Congreso, tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

La oposición, que cuenta con minoría en ambas cámaras, acusa a la Administración republicana de no haber informado debidamente a los legisladores sobre la operación y de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso, que tiene la facultad constitucional de declarar la guerra a otro país.

El líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, pidió en un comunicado que el Congreso retome las sesiones para votar la llamada resolución de poderes de guerra, que impediría a Trump entrar en guerra con Irán sin previa autorización del Poder Legislativo.

Esa resolución fue presentada esta misma semana por el congresista demócrata Ro Khanna y el republicano Thomas Massie, quien se opone al intervencionismo exterior, cuando aumentaban los rumores de un inminente ataque contra la República Islámica.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, exigió al Gobierno que informe sobre su operación y pidió que la Cámara Alta también retome sesiones para poder votar la resolución de poderes de guerra.

La mayoría de legisladores republicanos cerraron filas con Trump, como el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien aseguró que se agotaron “las soluciones pacíficas y las vías diplomáticas” para frenar el programa nuclear iraní.

Por su parte, el líder republicano en el Senado, John Thune, justificó el ataque al asegurar que Irán ha representado una “amenaza clara e inaceptable” para Estados Unidos durante años.

Según fuentes oficiales, el secretario de Estado, Marco Rubio, notificó del ataque con antelación a siete de los ocho miembros del llamado Grupo de los Ocho, del que forman parte los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado.

Asimismo, el Pentágono informó de la operación al Comité de Servicios Armados del Congreso una vez los bombardeos estaban en marcha.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

