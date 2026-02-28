Donald Trump confirma la muerte del ayatolá Ali Jameneí, líder supremo iraní

Donald Trump, presidente estadounidense, confirmó que la ofensiva militar implementada este sábado en Irán produjo la muerte del ayatolá Ali Jameneí, líder supremo iraní.

A través de un mensaje compartido en la plataforma Truth social, el republicano de 79 años calificó su ejecución de Jameneí, como algo justo de acuerdo al daño que había causado.

“Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios”, escribió.

Acto seguido, Trump elogió el desempeño de las tropas estadounidenses que participaron en la ofensiva en colaboración con el ejército israelí.

“No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que murieron junto con él pudieron hacer nada. Esta es la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”, indicó.

Miles de iranís han comenzado a salir a las calles con pancartas en mano llorando por el fallecimiento de su líder. (Crédito: Vahid Salemi / AP)

Asimismo, el magnate neoyorquino exhortó a la cúpula de colaboradores del líder iraní a bajar las armas para recibir clemencia, una oportunidad que se limitará a unas horas.

“Escuchamos que muchos de sus CGRI, militares y otras fuerzas de seguridad y policía ya no quieren luchar y buscan inmunidad. Como dije anoche: ‘¡Ahora pueden tener inmunidad, luego solo obtendrán la muerte!’ Esperemos que el CGRI y la policía se unan pacíficamente con los patriotas iraníes y trabajen juntos para devolver al país la grandeza que merece. Ese proceso debería comenzar pronto, ya que, en un solo día, no solo la muerte de Jamenei, sino también el país han quedado profundamente destruidos, incluso aniquilados”, enfatizó.

Cabe señalar que, horas antes del pronunciamiento de Trump, Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, en un mensaje emitido a la nación judía daba por hecho la muerte del líder iraní.

“Hay cada vez más indicios de que el tirano ya no está vivo”, declaró.

Jamenei había estado al frente de Irán desde 1989 y era considerado su máxima autoridad política y religiosa al grado de atribuirle haber ordenado la restructuración militar de la nación rumbo a la consolidación de un programa nuclear derivado del enriquecimiento de uranio.

