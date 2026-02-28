Quién es el Ali Khamenei, líder supremo de Irán y uno de los presuntos objetivos del ataque

Estados Unidos e Israel lanzaron una nueva ronda de ataques contra Irán, frustrando una vez más las negociaciones sobre el programa nuclear iraní y cuestionando los intentos de atacar el aparato de seguridad y liderazgo del país.

Entre las zonas atacadas el sábado en Teherán, la capital de Irán, se encontraban lugares vinculados al líder Supremo, el ayatolá Ali Khamenei.

La agencia de noticias semioficial iraní Tasnim informó que siete misiles impactaron en una zona cercana al palacio presidencial, ubicado en Shemiran, al norte de Teherán, así como cerca del complejo de Khamenei.

The Associated Press informó que también se produjeron ataques cerca de las oficinas de Khamenei en la capital.

Por el momento no está claro el paradero del ayatolá, pues mientras la agencia de noticias Reuters citó a una fuente que afirmó que Khamenei no se encontraba en Teherán y que había sido trasladado a un lugar seguro, un informe de la televisión israelí, citando fuentes anónimas, señala que habría sido abatido.

We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL — Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026

¿Quién es Khamenei?

El líder Supremo de Irán desde 1989 sucedió al difunto fundador de la República Islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini, quien regresó del exilio e impulsó la revolución iraní de 1979 que derrocó al shah y aliado de Estados Unidos, Mohammad Reza Pahlavi. Tiene la máxima autoridad sobre todas las ramas del gobierno, el ejército y el poder judicial, además de actuar como líder espiritual del país.

Durante su mandato, Khamenei ha mantenido una relación hostil con Occidente, que incluye intensas sanciones y varias rondas de protestas en su país por la economía y cuestiones de derechos humanos. Ha calificado a Estados Unidos como el “enemigo número uno” de Irán, seguido de cerca por Israel.

La lealtad de dos de las principales instituciones de seguridad iraníes es crucial para el poder de Khamenei: el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y las fuerzas paramilitares Basij, que cuentan con cientos de miles de voluntarios.

Amenazas de EE.UU. e Israel contra Khamenei

En junio, tras la guerra de 12 días de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y las represalias de Teherán contra Israel, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que Khamenei “no puede seguir existiendo”.

“Un dictador como Khamenei, que lidera un estado como Irán y tiene el terrible objetivo de destruir a Israel, no puede seguir existiendo”, declaró.

Ese mismo mes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sugirió que Israel no descartaba intentar asesinar a Khamenei, un acto que, según él, pondría fin al prolongado conflicto entre Estados Unidos e Irán.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump también ha hecho declaraciones que parecen amenazar a Khamenei. En una entrevista con ABC News a principios de este mes, Trump afirmó que el líder iraní debería estar “muy preocupado”, ya que Estados Unidos ha acumulado recursos militares en la región.

En declaraciones separadas, afirmó que un cambio de régimen en Irán sería “lo mejor que podría pasar” y que “hay personas” que podrían asumir el liderazgo, sin dar más detalles.

Al ordenar ataques contra Irán el año pasado, Trump afirmó que Khamenei sería un “blanco fácil” si Estados Unidos decidía perseguirlo.

“Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’”, declaró Trump. “Es un blanco fácil, pero está a salvo allí. No vamos a eliminarlo, al menos no por ahora”, indicó en ese entonces.

