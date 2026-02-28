Rusia condenó el “ataque armado no provocado” contra Irán por parte de EE.UU. e Israel

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, condenó el sábado el “ataque armado no provocado” contra Irán por parte de EE. UU. e Israel, según un comunicado del ministerio.

En una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, Lavrov afirmó que los ataques contra Irán violan los principios y normas del derecho internacional e ignoran las graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad regional y mundial.

Destacó la disposición de Rusia, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, a facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en el derecho internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses.

Lavrov también enfatizó la necesidad de cesar de inmediato los ataques contra Irán y retornar a una solución política y diplomática.

Araghchi, por su parte, informó a Lavrov sobre las medidas adoptadas por los líderes iraníes para repeler la “agresión” estadounidense e israelí, afirmando que Irán planea convocar urgentemente una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, según el comunicado.

Israel lanzó el ataque contra Irán la madrugada del sábado bajo el nombre de “Rugido del León”, declarando un estado de emergencia “especial e inmediato” en todo el país.

El presidente estadounidense, Donald Trump, también confirmó “importantes operaciones de combate” en Irán destinadas a defender al pueblo estadounidense mediante la “eliminación de amenazas inminentes del régimen iraní”.

Posteriormente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que Israel y Estados Unidos habían iniciado una operación conjunta contra Irán para eliminar lo que describió como una “amenaza existencial” que representa el régimen iraní.

Los ataques se producen mientras Washington y Teherán mantenían conversaciones sobre el programa nuclear iraní bajo la mediación de Omán. Una nueva ronda de conversaciones en Ginebra finalizó el jueves.

En junio pasado, Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares iraníes durante la guerra de 12 días entre Israel e Irán.

