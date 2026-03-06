La Casa Blanca cita ‘Tropic Thunder’ para justificar la guerra y recibe dura respuesta

La Casa Blanca desató una nueva controversia en redes sociales luego de publicar un video que utiliza escenas de películas populares para justificar la guerra contra Irán. El clip, titulado “Justicia al estilo estadounidense”, mezcla imágenes de cine con un mensaje político en medio del creciente escrutinio público sobre el conflicto en el Medio Oriente.

El video, difundido en plataformas oficiales, muestra un montaje de escenas de producciones como Tropic Thunder, Braveheart, Top Gun: Maverick y la serie Better Call Saul. Las imágenes aparecen acompañadas de emojis de la bandera de Estados Unidos y fuego, mientras que al final se escucha la icónica voz de la saga Mortal Kombat diciendo “Victory flawless” (Victoria impecable). El clip cierra con un mensaje que menciona a la Casa Blanca y al presidente Donald Trump Jr..

La publicación se volvió viral en cuestión de horas, generando una ola de críticas. Muchos usuarios cuestionaron el uso de referencias cinematográficas para hablar de un conflicto real que involucra operaciones militares y tensiones geopolíticas.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

La polémica también llegó hasta Hollywood. El actor y director Ben Stiller, protagonista y coguionista de Tropic Thunder, reaccionó públicamente al uso de una escena de la película en el video. En esa secuencia aparece Tom Cruise interpretando al excéntrico ejecutivo de cine Les Grossman.

Stiller pidió directamente que el clip fuera retirado. “Hola Casa Blanca, por favor, eliminen el clip de Tropic Thunder. Nunca les dimos permiso y no tenemos ningún interés en formar parte de su maquinaria propagandística”, escribió en redes sociales. Luego añadió una frase que se volvió viral: “La guerra no es una película”.

La cinta, estrenada en 2008, es una sátira sobre un grupo de actores que, mientras filman una película bélica, terminan atrapados en una situación real de combate sin darse cuenta.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha respondido públicamente a las críticas ni ha confirmado si retirará el video.

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

Sigue leyendo: