La Casa Blanca utiliza a Bob Esponja en un video para promover su ofensiva militar en Irán

A través de su cuenta en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la Casa Blanca promovió la ofensiva militar implementada desde hace unos días en contra de Irán, pero lo controversial es que utilizó un video donde sorpresivamente aparece del personaje de dibujos animados Bob Esponja.

Durante los escasos 14 segundos de duración del video primero aparecen imágenes de presuntos objetivos militares iraníes impactados por ataques del ejército estadounidense, pero lo sorprendente es que, en tres ocasiones irrumpe Bob Esponja vestido de Barnacle Boy, compañero del superhéroe Sirenoman.

De hecho, al personaje animado se le escucha decir la frase “quieren verme hacerlo de nuevo” y luego van apareciendo escenas de explosiones como muestra del poderío bélico de las tropas estadounidenses.

El video está acompañado del texto: “No se detendrá hasta cumplir los objetivos. Implacable. Sin complejos”, esto en alusión de la advertencia promulgada por el presidente Donald Trump de terminar con cualquier manifestación en Irán que represente un riesgo, no sólo para la seguridad de Estados Unidos, sino para el resto resto del mundo.

En cuestión de horas, la publicación rebasó un millón de visitas de personas interesadas en conocer su contenido.

Will not stop until the objectives are met.



Unrelenting. Unapologetic. 🔁 pic.twitter.com/iM9fqjn1zc — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Sin embargo, dicho impacto no dejó satisfecha a la Casa Blanca, pues más tarde difundió un segundo video aún más extenso donde van surgiendo fragmentos de famosos personajes que han aparecido en varias películas de Hollywood exhibiendo el poderío estadounidense en su máxima expresión empleando la frase: “JUSTICIA AL ESTILO AMERICANO”.

Cabe señalar que después de cada intervención de actores como Russell Crowe, Tom Cruise, Mel Gibson y Keanu Reeves, otra vez surgen flashazos de explosiones en objetivos militares presuntamente alcanzados en territorio iraní en las últimas horas.

Al igual que en el primer video, para darle mayor realce a su trabajo, el personal encargado de editar esta pieza recurrió a otros personajes ficticios como Superman y los Transformes.

Entre comentarios a favor y en contra, minutos después de haberse publicado rebasó las 17 mil visitas con una tendencia a incrementarse.

JUSTICE THE AMERICAN WAY. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/0502N6a3rL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

