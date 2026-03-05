Trump quiere participar en la elección del próximo líder de Irán mientras la guerra por Oriente Medio se extiende

Donald Trump afirmó que desea participar en la elección del próximo líder supremo de Irán, en medio de la escalada de la guerra entre Washington, Israel y la república islámica, un conflicto que ya se extiende por varios países de Oriente Medio.

En una entrevista telefónica con el medio estadounidense Axios, el mandatario estadounidense descartó como candidato al clérigo Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo iraní Ali Jamenei, quien murió durante los primeros bombardeos del conflicto lanzados por Estados Unidos e Israel.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jameneí es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento”, dijo Trump, quien agregó que quiere influir en la elección “como con Delcy en Venezuela”.

El mandatario se refería a Delcy Rodríguez, quien asumió el poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense que lo trasladó a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por narcotráfico, según recordó el propio Trump en la entrevista.

“Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, afirmó el presidente estadounidense.

Las declaraciones de Trump se producen mientras Estados Unidos e Israel continúan bombardeando Irán por sexto día consecutivo, en una ofensiva dirigida contra su liderazgo político, su capacidad militar y su programa nuclear.

El conflicto comenzó tras los ataques iniciales que provocaron la muerte del líder supremo iraní, lo que abrió un proceso de sucesión en el poder en Teherán.

Según reportes de medios internacionales, la guerra ha escalado rápidamente y ya afecta a al menos 14 países de Oriente Medio y regiones cercanas, con ataques y enfrentamientos en Líbano, el Golfo Pérsico y otras zonas estratégicas.

Las autoridades iraníes han respondido con ataques con misiles y drones contra Israel, bases militares estadounidenses y países aliados de Washington en la región.

Sigue leyendo: