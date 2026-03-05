Sheinbaum respeta decisión de España de negar e EE.UU. usar bases militares para ataques contra Irán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su respeto hacia la postura del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien ha decidido no autorizar el uso de las bases militares de Morón y Rota para las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. La mandataria mexicana destacó la decisión de España de apostar por la paz, independientemente de su pertenencia a la OTAN, y reafirmó la postura de México de siempre abogar por la paz en el mundo.

Destaca compromiso de México con la paz internacional

Sheinbaum subrayó que la Constitución mexicana establece que los principios de la política exterior deben orientarse hacia la paz, mencionando que este compromiso ha guiado las decisiones de su gobierno. Recordó que hace poco había señalado la falta de acción de las Naciones Unidas ante conflictos internacionales y destacó la importancia de recuperar su papel como organismo encargado de garantizar la paz mundial y el desarrollo justo y sostenible de los países.

“Es muy respetable la posición del presidente de España en apostar por la paz. Nosotros de igual manera siempre vamos a llamar a la paz”, declaró Sheinbaum durante su conferencia de prensa diaria. La presidenta también hizo énfasis en la necesidad de una acción multilateral para evitar una mayor escalada bélica, haciendo eco de la postura de España de mantenerse al margen del conflicto con Irán.

Repercusiones y respuesta de Trump

La decisión de España de no permitir el uso de sus bases para las operaciones militares de Estados Unidos e Israel ha generado reacciones a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que tomaría medidas en represalia, mencionando la posibilidad de cortar “todo comercio con España”. Además, Trump criticó la postura de España, calificando su contribución al gasto de defensa de la OTAN como “terrible”.

El conflicto entre Irán y las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos e Israel, se intensificó el fin de semana pasado con el lanzamiento de un ataque aéreo masivo contra Irán. La respuesta de Teherán no se hizo esperar: lanzaron misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región, en un intento por vengar la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y de varios altos mandos militares.

Desde el inicio de los ataques, la violencia no ha cesado, y Teherán ha prometido vengarse con la mayor fuerza posible. La situación en la región sigue siendo tensa, mientras las potencias involucradas se mantienen en una postura de confrontación militar.

Un llamado a la unidad internacional

Sheinbaum reiteró que México seguirá apoyando todos los esfuerzos destinados a la paz. Subrayó la importancia de fortalecer la cooperación internacional y los esfuerzos multilaterales para evitar que la situación en Irán escale aún más y afecte a otros países de la región y del mundo.

México mantiene su compromiso con la paz y el diálogo, mientras que la comunidad internacional se enfrenta a una creciente incertidumbre sobre el futuro del conflicto en Medio Oriente.

Sigue leyendo: