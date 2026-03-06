Rusia comparte inteligencia con Irán para atacar fuerzas de EE.UU., según reportes

Rusia estaría proporcionando información de inteligencia a Irán para ayudar a identificar y atacar activos militares de Estados Unidos desplegados en Medio Oriente, según reportes citados por funcionarios familiarizados con el asunto.

La información incluiría la ubicación de buques de guerra, aeronaves y otros recursos estratégicos estadounidenses presentes en la región desde el inicio del conflicto. De confirmarse, el intercambio de inteligencia representaría una escalada significativa en la guerra y el primer indicio de que otra potencia rival de Washington participa indirectamente en el enfrentamiento.

Tres funcionarios citados por The Washington Post señalaron que el flujo de datos podría ayudar a Teherán a mejorar su capacidad para localizar y atacar objetivos militares estadounidenses.

“Parece que es un esfuerzo bastante amplio”, dijeron las fuentes al medio, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la información.

Hasta ahora, el alcance exacto de la asistencia rusa no está del todo claro. Según los informantes, en los últimos días la capacidad del ejército iraní para localizar activos estadounidenses se ha visto afectada por los ataques que Estados Unidos e Israel han lanzado contra infraestructuras militares del país.

Ataques y escalada militar en la región

En la última semana, las tensiones han aumentado considerablemente. El ejército iraní lanzó un ataque con drones contra objetivos en Kuwait, que dejó seis soldados estadounidenses muertos, según reportes citados por funcionarios militares.

En respuesta, fuerzas estadounidenses e israelíes han atacado cerca de 2.000 objetivos en territorio iraní, incluyendo instalaciones de misiles balísticos, activos navales y estructuras vinculadas al liderazgo militar del país.

Desde la Casa Blanca, la portavoz Anna Kelly aseguró que la ofensiva ha debilitado significativamente la capacidad militar de Irán, aunque evitó comentar directamente sobre el supuesto apoyo de Rusia.

“El régimen iraní está siendo completamente aplastado”, declaró Kelly. “Sus represalias con misiles balísticos disminuyen cada día, su armada está siendo aniquilada y su capacidad de producción está siendo destruida”.

El papel de otras potencias

Por su parte, la embajada rusa en Washington tampoco respondió a las solicitudes de información. Moscú ha criticado públicamente la ofensiva estadounidense desde el inicio del conflicto y la ha calificado como un “acto de agresión armada no provocado”.

Las declaraciones también han puesto atención sobre el papel de otras potencias cercanas a Irán. Consultado esta semana sobre el mensaje que enviaría a Moscú y a China, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, minimizó su influencia en el conflicto.

“No tengo un mensaje para ellos. Realmente no son un factor aquí”, afirmó.

Sin embargo, dos de los funcionarios citados señalaron que, por ahora, no hay indicios de que China esté participando directamente en la defensa iraní, a pesar de sus estrechos vínculos económicos y diplomáticos con Teherán.

Las razones de Washington para atacar a Irán

Antes de lanzar la ofensiva militar, el presidente Donald Trump había expresado su frustración por el estancamiento de las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Durante el fin de semana, Washington inició una campaña de bombardeos contra objetivos militares iraníes, una operación que, según el mandatario, podría prolongarse durante varias semanas.

En sus primeras declaraciones públicas sobre la ofensiva, Trump enumeró cuatro objetivos principales de la campaña militar:

Destruir las capacidades de misiles de Irán.

Debilitar su fuerza naval.

Impedir que el país desarrolle armas nucleares.

Evitar que el régimen continúe financiando o armando grupos militantes fuera de sus fronteras.

