EE.UU. ha evacuado más de 32 ciudadanos de Medio Oriente

El gobierno de Estados Unidos ha evacuado a más de 32,000 de sus ciudadanos de Medio Oriente como parte de una operación masiva de asistencia consular, según Dylan Johnson, subsecretario de Estado de EE.UU.

Esta evacuación ha sido facilitada principalmente a través de vuelos chárter, con un total de casi dos docenas completados hasta la fecha, permitiendo que miles de personas regresen a su país, destacó el funcionario.

Aunque los vuelos comerciales en la región han mejorado, el gobierno de EE.UU. continúa reforzando sus acciones con opciones de transporte terrestre y vuelos adicionales, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. El Departamento de Estado ha asistido a más de 19,000 ciudadanos en el extranjero, ofreciendo desde asesoría sobre seguridad hasta apoyo logístico para los viajes de retorno.

Cifras provisionales y decisiones de los ciudadanos

Es importante señalar que las cifras actuales no incluyen a aquellos ciudadanos estadounidenses que han optado por trasladarse a terceros países o que están en tránsito hacia EE.UU. Además, más de la mitad de los ciudadanos que solicitaron asistencia para salir de la región han decidido rechazar las opciones de transporte proporcionadas por el Gobierno de EE.UU., eligiendo quedarse en los países donde se encuentran o tomar alternativas privadas.

Asistencia continua y registro de crisis

El Gobierno estadounidense ha instado a sus ciudadanos en países como Omán, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita e Israel a completar el formulario de registro de crisis si necesitan asistencia para regresar a casa. El subsecretario de Estado reafirmó que el Departamento continuará apoyando a cualquier ciudadano estadounidense que desee abandonar la región.

Guerra en Medio Oriente

La evacuación se lleva a cabo ante la creciente tensión en la región, a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que comenzó el sábado tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí. En la primera semana de ataques, el Comando Central del Ejército de EE. UU. (Centcom) ha informado que más de 3,000 objetivos en Irán han sido atacados. Mientras tanto, las autoridades iraníes reportan que al menos 1,332 civiles iraníes han muerto, mientras que los ataques iraníes a Israel han causado al menos 10 muertes.

Operativo en marcha

El Departamento de Estado ha organizado un equipo operativo disponible las 24 horas para coordinar los esfuerzos de evacuación y asistencia a los ciudadanos estadounidenses en la zona de conflicto. A pesar de que la situación sigue siendo tensa, el Gobierno de EE. UU. continúa fortaleciendo sus esfuerzos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos en Medio Oriente.

