Calor e incendios en el oeste de EE.UU.: evacuaciones y alertas en varios estados

El calor extremo, la sequía y los vientos fuertes volvieron a encender las alertas en el oeste de Estados Unidos, donde varios incendios forestales avanzan en medio de condiciones peligrosas para residentes, turistas y equipos de emergencia.

Uno de los focos más preocupantes se registra en Utah. El Iron Fire, en el condado de Juab, obligó a evacuar la ciudad de Eureka y zonas cercanas, mientras las autoridades trabajan para proteger viviendas y contener el avance de las llamas. Según reportó AP, el incendio ya quemó decenas de millas cuadradas y su origen, atribuido a actividad humana, sigue bajo investigación.

La situación también es delicada en Arizona. Un incendio cerca de Sedona, conocido como Pocket Fire, obligó a evacuaciones y cierres en una zona de terreno difícil, mientras los bomberos enfrentan calor, baja humedad y el riesgo de inundaciones posteriores al fuego.

Las advertencias no se limitan a los incendios. En el Gran Cañón, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por calor extremo, con temperaturas que podrían superar los 110°F en zonas bajas como Phantom Ranch entre el lunes y el martes. La advertencia llega después de la muerte de tres excursionistas por aparentes enfermedades relacionadas con el calor en los últimos días.

Las autoridades recomiendan evitar caminatas durante las horas más calurosas, especialmente entre media mañana y la tarde, hidratarse con frecuencia y revisar las condiciones locales antes de viajar a parques, rutas de montaña o zonas desérticas.

En áreas bajo alerta por incendio, también se pide seguir las órdenes de evacuación y no bloquear caminos usados por bomberos y servicios de emergencia.

El oeste de EE.UU. atraviesa una combinación riesgosa: temperaturas elevadas, sequía severa o extrema en varios puntos, baja humedad y ráfagas de viento. Ese escenario puede hacer que nuevos focos de fuego se propaguen con rapidez y que actividades al aire libre, incluso las más habituales, se vuelvan peligrosas.

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