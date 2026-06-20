Calor extremo en el Gran Cañón: mueren tres turistas y advierten temperaturas de más de 110°F

El Gran Cañón vuelve a estar bajo advertencia por calor extremo después de la muerte de tres excursionistas en incidentes aparentemente relacionados con las altas temperaturas. Las autoridades del parque pidieron a los visitantes que tomaran precauciones especiales, sobre todo si planean bajar hacia el interior del cañón durante el verano.

Los fallecimientos ocurrieron en dos jornadas distintas de junio, en senderos exigentes del Grand Canyon National Park. Según el Servicio de Parques Nacionales, un hombre de 72 años murió el 12 de junio tras presentar síntomas asociados al calor mientras caminaba por el South Kaibab Trail. Cuatro días después, un hombre de 67 años y una mujer de 68 fueron encontrados sin vida en el North Kaibab Trail, también en circunstancias que apuntan a patologías relacionadas con el calor.

Los equipos de emergencia respondieron a los llamados, incluso con apoyo aéreo, pero las tres personas ya habían muerto cuando llegaron los rescatistas. Las investigaciones continúan y los cuerpos fueron trasladados a la oficina del médico forense del condado de Coconino.

La advertencia llega en un momento delicado para uno de los parques nacionales más visitados de Estados Unidos. El National Weather Service emitió una vigilancia por calor extremo para zonas del Gran Cañón, con temperaturas que podrían superar los 110°F en áreas internas como Phantom Ranch.

Por qué el calor del Gran Cañón puede engañar a los visitantes

Una de las claves del riesgo está en la diferencia entre el borde del cañón y su interior. En la parte alta, donde muchos turistas empiezan la visita, la temperatura puede parecer soportable. Pero al descender por los senderos, el calor aumenta, la sombra escasea y el regreso exige subir miles de pies de desnivel.

El problema se agrava porque bajar suele sentirse más fácil que volver. Muchos senderistas avanzan durante la mañana sin notar el desgaste acumulado y recién enfrentan la parte más dura cuando el sol ya está alto y el cuerpo empieza a perder agua y energía.

Por eso, las autoridades del parque recomiendan evitar caminatas en el interior del cañón entre las 10 a.m. y las 4 p.m., el tramo más peligroso del día por las temperaturas extremas.

Los senderos que preocupan a las autoridades

Los incidentes recientes ocurrieron en dos rutas muy conocidas: South Kaibab Trail y North Kaibab Trail. Ambas pueden ofrecer vistas impactantes, pero también son exigentes, expuestas al sol y con grandes cambios de elevación.

El North Kaibab Trail es considerado uno de los senderos más difíciles del parque. El South Kaibab, aunque popular, tiene muy poca sombra y no cuenta con agua disponible a lo largo del camino, por lo que los visitantes deben planificar con especial cuidado.

El Servicio de Parques Nacionales insiste desde hace años en una advertencia clave: no se recomienda intentar bajar desde el borde hasta el río Colorado y regresar el mismo día durante el verano. Es una caminata larga, con fuerte desnivel y exposición a temperaturas que pueden volverse peligrosas incluso para personas con buena condición física.

Señales de alarma por calor extremo

El golpe de calor y el agotamiento por calor pueden avanzar rápido. Algunas señales de alerta son mareos, náuseas, dolor de cabeza intenso, debilidad, confusión, piel caliente, calambres, pulso acelerado o dificultad para continuar caminando.

Si aparecen síntomas, la recomendación es detenerse, buscar sombra, enfriar el cuerpo, beber agua en pequeños sorbos y pedir ayuda. En casos graves, especialmente si hay confusión, desmayo o pérdida de conciencia, se debe llamar al 911 o contactar a los guardaparques de inmediato.

Qué deben hacer los turistas antes de visitar el parque

Para quienes planean visitar el Gran Cañón este verano, las recomendaciones son claras: caminar muy temprano o al atardecer, revisar alertas oficiales, llevar suficiente agua, comer snacks salados, usar gorra, protector solar y ropa liviana, y no confiarse por la temperatura que marca el pronóstico en el borde.

También conviene informar a alguien sobre la ruta prevista, no caminar solo en senderos largos y aceptar que, si el calor aumenta, lo más seguro puede ser dar la vuelta antes de llegar al objetivo.

El Gran Cañón es una de las maravillas naturales más famosas de Estados Unidos, pero en verano puede volverse un lugar implacable. La postal es única, pero el calor no perdona. Para las familias, turistas y excursionistas que planean visitarlo en los próximos días, la regla más importante es simple: mirar el paisaje, disfrutar el viaje y no subestimar nunca al desierto.

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