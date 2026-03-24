Ola de temperaturas extremas se extiende por EE.UU.: ¡cuídate de los golpes de calor!

En marzo, 14 estados de EE.UU. han registrado temperaturas récord, creando una extensa cúpula de calor que afecta gravemente al suroeste del país, que se desplaza vertiginosamente hacia el este. Estos, a saber, son: California, Arizona, Nevada, Kansas, Nuevo México, Nebraska, Utah, Dakota del Sur, Misuri, Iowa, Colorado, Wyoming, Minnesota e Idaho. Meteorólogos advierten que este fenómeno persistirá, afectando al resto del país en los próximos días.

Con respecto al impacto y la extensión de la ola de calor, Gregg Gallina, del Servicio Meteorológico Nacional, estima que esta oleada alcanzará temperaturas de hasta 90 °F (aproximadamente 32 °C) en las Planicies del sur y central.

“Básicamente, todo Estados Unidos va a sufrir un calor intenso”, señala el meteorólogo. “La zona donde se registrarán temperaturas récord es extremadamente extensa. Eso es lo realmente extraño”, recoge sus declaraciones Associated Press (AP).

La proyección indica que entre el 25% y el 33% de los estados continentales podrían experimentar un clima sin precedentes para marzo.

Comparativas con olas de calor pasadas

Historiadores del clima como Chris Burt señalan que, aunque esta ola de calor es extensa, no supera la magnitud de la severidad de las olas de calor durante el Dust Bowl de 1936. Sin embargo, su impacto es notable debido a la gran área geográfica involucrada.

El Centro Nacional de Información Ambiental reportó que 479 estaciones meteorológicas rompieron récords de temperaturas en marzo. Además, se reportaron miles de otros récords diarios. Este fenómeno es, en parte, resultado de la configuración anómala del jet stream.

El 20 de este mes, cuatro localidades de Arizona y California alcanzaron los 112 °F (44,4 °C), según el Servicio Meteorológico. Esto no solo superó el récord del día más caluroso de marzo en los Estados Unidos continentales por 4 °F (2 °C), sino que se quedó a tan solo 1 grado del día más caluroso registrado en los 48 estados contiguos durante el mes de abril, recuerda AP.

Un grupo de científicos climáticos ha determinado que el calentamiento récord actual es “virtualmente imposible” sin la influencia del cambio climático, que ha incrementado las temperaturas en al menos 4.7°F (2.6°C) debido a la quema de combustibles fósiles.

¿Cómo afrontar un golpe de calor?

Un golpe de calor es una emergencia médica grave y debe manejarse con rapidez. A continuación, te señalamos qué hacer en el momento y cómo prevenirlo.

Qué hacer si alguien tiene golpe de calor

Llamar al servicio de emergencias

En EE.UU. el número de emergencia es el 911, mientras que en otros países regularmente se usa el 112 o un número local de urgencias; se recomienda hacer la llamada lo antes posible porque el golpe de calor puede ser mortal.

Cambiar a un lugar fresco y a la sombra

Sacar a la persona del sol, al interior o a un lugar ventilado, ya que la exposición continua al calor empeora la situación.

Refrescar el cuerpo

Aflojar o quitar ropa innecesaria.

Aplicar paños húmedos o toallas frías en la frente, nuca, axilas e ingles, o rociar agua y usar un abanico o ventilador para ayudar a bajar la temperatura.

Hidratar si está consciente

Si está despierto y no vomita, ofrecer pequeños sorbos de agua o líquidos ligeramente salados; evitar bebidas azucaradas, con alcohol o cafeína.

Monitorear estado y nunca dejar solo

Poner a la persona en posición semisentada o con la cabeza y el torso ligeramente elevados para facilitar la respiración.

Síntomas que deben alertarte

Buscar atención inmediata si aparecen: temperatura corporal muy alta (más de 40 °C percibida), piel roja, seca o sudada, confusión, mareo fuerte, vómitos, dolor de cabeza intenso, pulso rápido o dificultad para respirar.

Prevención del golpe de calor

Hidratarse bien , bebiendo agua con frecuencia incluso sin sed, y evitando alcohol y bebidas muy azucaradas.

, bebiendo agua con frecuencia incluso sin sed, y evitando alcohol y bebidas muy azucaradas. Evitar la exposición al sol en las horas más calurosas (aproximadamente de las 10 a.m. a las 6 p.m.) y buscar la sombra siempre que sea posible.

(aproximadamente de las 10 a.m. a las 6 p.m.) y buscar la sombra siempre que sea posible. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros, sombrero y protector solar, y ajustar o suspender el ejercicio intenso en ambientes calurosos.

Si en tu caso tienes un episodio reciente de golpe de calor o síntomas persistentes, es importante ir a urgencias, aunque ya te sientas mejor, porque el daño orgánico puede tardar en aparecer.

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