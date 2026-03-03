Ciertas épocas del año son más fértiles para los hombres, revela estudio

Un estudio reciente, publicado en Springer Nature, indica que la motilidad de los espermatozoides es óptima durante los meses de verano, específicamente en junio y julio, mientras que disminuye en diciembre y enero. Para llegar a estos resultados, los investigadores analizaron muestras de semen de más de 15,000 hombres.

Las muestras provienen de hombres de entre 18 y 45 años que se presentaron como donantes entre 2018 y 2024. Los participantes residían en climas contrastantes: Dinamarca y Florida.

Los investigadores, de la Universidad de Manchester, la Queen’s University de Ontario y Cryos International de Aarhus, encontraron patrones estacionales similares en ambos climas, lo que sugiere la influencia de factores adicionales más allá de la temperatura ambiente. La eficacia del movimiento de los espermatozoides, no su cantidad, varió estacionalmente.

Pero no solo es la época…

La comprensión de los picos de calidad del esperma puede ser útil para clínicas de fertilidad y parejas que buscan concebir. Sin embargo, los expertos advierten que la concepción puede ocurrir en cualquier época del año y está sujeta a múltiples factores, tales como la exposición a la luz diurna, los patrones de sueño, la actividad física, la dieta, el estrés o las enfermedades estacionales.

Los hallazgos permiten una mejor planificación en tratamientos de fertilidad, potenciando las oportunidades de concepción al considerar el momento adecuado para las pruebas de fertilidad.

Consejos para parejas

Las parejas pueden mejorar las posibilidades de concepción al optimizar la motilidad espermática mediante cambios en el estilo de vida del hombre, timing adecuado de relaciones sexuales y, si es necesario, suplementos o tratamientos médicos, siempre bajo supervisión profesional.

Cambios en el estilo de vida. Adoptar una dieta rica en antioxidantes, frutas, verduras y micronutrientes como zinc, selenio y omega-3 ayuda a aumentar la motilidad espermática. Realizar ejercicio moderado (como nadar o caminar 30 minutos al día) reduce el estrés y mejora la circulación, pero evitar el exceso para no elevar la temperatura testicular. Eliminar hábitos perjudiciales como fumar, exceso de alcohol y estrés crónico también es clave, con efectos visibles en 3 meses.

Timing de relaciones sexuales. Mantener relaciones cada 2 o 3 días durante la ventana fértil (5 días antes de la ovulación y el día de esta) asegura un suministro óptimo de espermatozoides móviles sin reducir su calidad por eyaculaciones frecuentes. La mujer puede rastrear la ovulación con apps o kits para maximizar las chances, ya que espermatozoides viables duran hasta 5 días.

Suplementos y tratamientos. Suplementos como coenzima Q10, L-carnitina, selenio y zinc han mostrado evidencia de mejorar la motilidad en estudios, pero consultar a un médico antes de usarlos. En casos graves, opciones como inseminación intrauterina (IUI) o FIV con ICSI ayudan si la motilidad es baja (alrededor del 30%). Un seminograma inicial es esencial para evaluar y personalizar el plan.

Exposición al sol en la salud reproductiva

La exposición moderada a la luz solar parece asociarse con mejor calidad seminal y niveles hormonales más favorables en hombres, sobre todo a través de la síntesis de vitamina D, pero la evidencia aún es limitada y no justifica prácticas extremas (como “tomar el sol en los genitales”).

Mecanismos principales

La radiación UVB en la piel convierte precursores de colesterol en vitamina D, que luego se activa en hígado y riñón y actúa en múltiples tejidos, incluyendo el tracto reproductor masculino.

Estudios observacionales muestran que hombres con mayor nivel sérico de vitamina D tienden a tener mejor calidad de semen (conteo, motilidad) y mayor testosterona total.

Se ha propuesto también un efecto de la luz (especialmente UV-A) sobre la liberación de óxido nítrico en la piel, que mejora la función vascular; en teoría esto podría beneficiar la erección, aunque la evidencia directa en fertilidad es escasa.

Efectos sobre semen y hormonas

Un estudio donde hombres fueron expuestos a sol mostró incremento significativo en conteo espermático, motilidad, viabilidad y morfología normal, junto con aumento de LH, FSH, testosterona y vitamina D3 tras la exposición.

Trabajos de asociación indican que niveles adecuados de vitamina D se correlacionan positivamente con parámetros seminales globales y potencial reproductivo masculino.

En ensayos de suplementación con vitamina D en hombres con semen alterado, se han visto mejoras principalmente en motilidad espermática, pero sin cambios consistentes en conteo total, morfología o testosterona, lo que sugiere un efecto real pero modesto.

Qué NO está demostrado

La idea viral de que “tomar el sol en los testículos” aumenta dramáticamente la testosterona o la fertilidad carece de buena evidencia moderna; un estudio antiguo con UV en genitales encontró aumentos, pero no refleja una situación realista y tiene muchas limitaciones.

Revisiones y verificaciones recientes señalan que exponer los genitales al sol no mejora la fertilidad ni hormonas como la androsterona, y que los beneficios de la luz solar son sistémicos (por la piel en general), no específicos de esa zona.

Riesgos y recomendaciones prácticas

El exceso de sol aumenta el riesgo de cáncer de piel, fotoenvejecimiento y daño del ADN; incluso dosis mayores de UV se asocian con más daño celular, mientras que exposiciones bajas de luz natural producen poco daño y pueden inducir liberación beneficiosa de óxido nítrico.

En la práctica, para la salud reproductiva masculina es razonable: Buscar exposición solar moderada y regular (cara, brazos, piernas) sin quemarse. Mantener niveles adecuados de vitamina D (sol + dieta/suplementos según indicación médica). Evitar prácticas extremas de exposición de genitales, que añaden riesgo sin beneficios probados.



También te puede interesar:

· Una de las recomendaciones que muchos padres omiten y pone en riesgo la salud mental de sus bebés

· Estos alimentos comunes se vinculan a un menor coeficiente intelectual en los niños

· Aumento de peso, fatiga, hasta visión borrosa: los síntomas del consumo excesivo de azúcar