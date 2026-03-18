Ola de calor azota el sur de California: recomendaciones para que no la sufras y “mueras en el intento”

Expertos en salud advierten sobre los peligros asociados con la ola de calor sin precedentes que afecta la costa oeste de Estados Unidos, y en particular California. Los síntomas como sed extrema, sudoración excesiva, náuseas y mareos son indicativos de agotamiento por calor.

A pesar del intenso calor, muchos trabajadores al aire libre deben continuar su labor, lo cual es complejo. Se destacan las medidas proactivas como el acceso a sombra, agua, hielo y lo que sea necesario para prevenir enfermedades relacionadas con el calor.

Nicholas Orozco, médico del Providence St. Joseph’s Medical Center, dijo a ABC Eyewitness News que la gente debe estar atenta a las señales de advertencia de enfermedades relacionadas con el calor.

La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, más conocida como Cal/OSHA, hace hincapié en la obligación de los empleadores de proteger a sus trabajadores en condiciones extremas. La falta de precauciones adecuadas podría tener consecuencias fatales.

Autoridades advierten sobre el peligro

Ante la falta de aire acondicionado, se informa a la comunidad sobre centros de climatización disponibles en el condado de Los Ángeles, donde los residentes pueden buscar refugio del calor extremo. Hasta ahora, se han abierto más de 100 centros de enfriamiento para los residentes.

La gente no se da cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Desafortunadamente, cada año seguimos viendo muertes por algo que se puede prevenir, como el calor”, dijo Denisse Gomez, portavoz de Cal/OSHA. La prevención y la preparación son clave para protegerse durante esta ola de calor.

Incluso, autoridades recomiendan a las personas no bañarse en las playas. Los oficiales de salud advierten sobre un repentino aumento de bacterias en las muestras de agua de las playas de Los Ángeles.

Llegó el verano en marzo

California está atravesando una ola de calor histórica y extrema este marzo de 2026, con temperaturas que superan lo normal por un margen de entre 11 °C y 19 °C (20 a 35 °F). Este fenómeno, descrito como “verano en marzo”, ha activado alertas para más de 18 millones de personas en el suroeste de EE.UU.

Las condiciones varían significativamente según la zona geográfica:

Sur de California : Se han registrado temperaturas de hasta 38 °C (100 °F) en ciudades como Santa Ana. En zonas del interior como el Valle de San Fernando, Riverside y Hemet, los termómetros oscilan entre 38 °C y 40 °C (100-105 °F) .

: Se han registrado temperaturas de hasta en ciudades como Santa Ana. En zonas del interior como el Valle de San Fernando, Riverside y Hemet, los termómetros oscilan entre . Costa y Bahía de San Francisco : Temperaturas inusualmente altas para la región, alcanzando los 30 °C (86 °F) en San Francisco y hasta 34 °C (93 °F) en Redwood City, rompiendo récords de más de un siglo.

: Temperaturas inusualmente altas para la región, alcanzando los en San Francisco y hasta en Redwood City, rompiendo récords de más de un siglo. Zonas del interior: Se esperan máximas de entre 35 °C y 40 °C (96-104 °F) durante el pico de la ola entre este miércoles y viernes.

La percepción del calor es de un “verano pleno” en medio del invierno meteorológico.

Riesgo de calor (HeatRisk): El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha categorizado el riesgo como moderado a alto , lo que implica un peligro real de enfermedades relacionadas con el calor (agotamiento o insolación), especialmente porque el cuerpo no está aclimatado a estas temperaturas tan temprano en el año.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha categorizado el riesgo como , lo que implica un peligro real de enfermedades relacionadas con el calor (agotamiento o insolación), especialmente porque el cuerpo no está aclimatado a estas temperaturas tan temprano en el año. Noches cálidas: La percepción de alivio al anochecer es limitada, ya que las temperaturas nocturnas permanecen inusualmente altas, impidiendo que las viviendas se enfríen adecuadamente.

Síntomas indicativos de un golpe de calor

Un golpe de calor es una emergencia médica grave por sobrecalentamiento del cuerpo, mientras que otros problemas por calor (como el agotamiento o los calambres) suelen ser menos severos.

Síntomas típicos de golpe de calor

Temperatura corporal muy alta (por lo general 39–40 °C o más).

Piel caliente, enrojecida y seca (aunque en algunos casos, por ejercicio intenso, puede haber sudoración).

Cambios neurológicos: confusión, desorientación, irritabilidad, habla confusa, somnolencia, alucinaciones o pérdida de conocimiento; incluso convulsiones.

Dolor de cabeza intenso, náuseas o vómitos, mareos o desmayo.

Pulso rápido y fuerte, respiración rápida y superficial.

Si alguien presenta fiebre muy alta más estos signos mentales, se debe llamar de inmediato a emergencias y actuar como un caso de golpe de calor.

Cómo se diferencia del agotamiento por calor:

El agotamiento suele ir con sudoración abundante, piel fría y húmeda, debilidad, mareo, náuseas y calambres, pero la temperatura no suele superar tanto como en el golpe de calor y la persona suele mantener más lucidez.

En el golpe de calor, el centro de regulación del calor del cerebro se descompensa, la temperatura se dispara más y la alteración del estado mental es más marcada; no es solo cansancio, sino una falla grave de termorregulación.

Diferencia con otros problemas por calor:

Calambres por calor: Son principalmente espasmos musculares en piernas o abdomen por deshidratación y pérdida de sales, sin fiebre alta ni alteración de conciencia.

Mareo o debilidad ligera por calor: Suelen mejorar al descansar a la sombra, hidratarse y enfriarse, y no se acompañan de fiebre alta ni confusión.

La clave para sospechar golpe de calor (y no otro problema más leve) es la combinación de temperatura muy alta, alteración del estado mental y piel muy caliente, en un contexto de exposición al sol o esfuerzo físico intenso; ante sospecha, se debe trasladar al servicio de urgencias mientras se intenta enfriar al paciente.

Mejores prácticas de hidratación

Durante una ola de calor, la hidratación adecuada previene la deshidratación y golpes de calor, priorizando el consumo regular de agua. Beber al menos 2 litros diarios es clave, ajustando según actividad y necesidades individuales.

Cantidad recomendada. Apunta a 2-3 litros de agua al día, repartidos en tomas frecuentes de 200-300 ml cada hora. Mujeres embarazadas o en lactancia pueden necesitar hasta 3 litros.

Cuándo beber. No esperes sed, ya que es señal tardía de deshidratación. Empieza el día con un vaso al despertar, bebe antes/durante/después de actividades físicas y lleva siempre una botella reutilizable fría.

Líquidos ideales. Prioriza agua pura; complementa con frutas/verduras ricas en agua (sandía, pepino), infusiones o caldos. Evita alcohol, cafeína y bebidas azucaradas que deshidratan.

Hábitos extras. Toma sorbos pequeños cada 15 minutos en calor extremo, come ligero para facilitar la absorción y quédate en sombra o aire fresco. Si sudas mucho, aumenta la ingesta.

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