Estas son las ciudades más felices de Estados Unidos

La plataforma WalletHub analizó 182 ciudades en Estados Unidos utilizando 29 indicadores de felicidad, entre los que consideró métricas como tasas de depresión, satisfacción con la vida, crecimiento del ingreso, pobreza, horas de trabajo, tiempos de viaje, calidad del sueño, salud física, conexión social, tasas de divorcio y tiempo libre.

Los mismos los organizó en tres categorías: bienestar emocional y físico (incluye tasas de depresión y satisfacción con la vida), ingresos y empleo (considera el crecimiento de ingresos y la tasa de pobreza) y comunidad y medio ambiente (examina la calidad de vida y la conexión social).

Con base en esos indicadores, y un puntaje máximo de 100 por ciudad, la aplicación determinó que las urbes más felices son: Fremont, en California (ocupa el primer lugar al considerar la tasa más baja de divorcios y altos ingresos); Bismarck, en Dakota del Norte (segundo, por su buena salud y alta calidad de sueño), y Scottsdale, en Arizona (tercer lugar gracias a su actividad física superior y bajos problemas de salud mental).

Otros lugares destacados incluyen South Burlington (Vermont) y Fargo (Dakota del Norte), ambos con excelentes métricas de salud general.

Ciudades menos felices

Las ciudades que registraron los puntajes más bajos fueron: Huntington, en Virginia Occidental (clasificada como la ciudad más infeliz, con la mayor tasa de depresión); Detroit, en Míchigan (sufre de altos niveles de pobreza y empleo inadecuado), y Memphis, Tennessee (alta incidencia de depresión y baja estabilidad económica).

Consideraciones relevantes

WalletHub resaltó la importancia de factores comunitarios en la felicidad. Las condiciones de vida y trabajo, así como el acceso a recursos de salud mental, son esenciales para mejorar los niveles de felicidad en las ciudades.

El análisis demostró que las ciudades más felices tienden a combinar buena salud, fuertes lazos sociales, horarios de trabajo manejables e ingresos suficientemente buenos, entre otros factores.

Lazos sociales y su influencia en la felicidad

Los lazos sociales son fundamentales para la felicidad en entornos urbanos, donde el aislamiento puede ser común. Estudios como el de Harvard destacan que las relaciones cercanas superan en impacto al dinero o el éxito para el bienestar general.

Lazos familiares

Las conexiones familiares estrechas ofrecen apoyo emocional y reducen el estrés, promoviendo una mayor felicidad y salud física en ciudades.

Son especialmente vitales en contextos urbanos por su estabilidad ante la movilidad constante.

Amistades cercanas

Las amistades profundas fomentan la resiliencia y el sentido de pertenencia, clave para la felicidad diaria en la vida citadina.

Proporcionan perspectivas y compañía que combaten la soledad urbana.

Relaciones comunitarias

El compromiso con vecinos y la participación en actividades locales crea redes de apoyo esenciales para la cohesión social y la paz en ciudades.

Incluye conocidos o “lazos débiles”, como compañeros de trabajo, que amplían oportunidades y bienestar.

Conexiones vecinales

Fomentar interacciones con vecinos fortalece la comunidad y ofrece un sentido de propósito compartido en entornos densos.

Ciudades que facilitan esto, mediante espacios públicos, mejoran la felicidad colectiva.

